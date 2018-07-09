Tayland'da dört çocuk daha kurtarıldı

Tayland'ın kuzeyindeki Chang Rai yakınlarındaki yoğun yağışlardan dolayı sığındıkları bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ile antrenörlerinden oluşan futbol takımını kurtarmak için sürdürülen çalışmalarda bugün dört çocuk daha güvenli bir şekilde mağaradan çıkarıldı.

Yoğun yağışlardan dolayı zamana karşı bir yarışın sürdüğü kurtarma operasyonunda Pazar günü dört çocuğun kurtarılmasının ardından bugün de çıkarılan çocuklarla birlikte kurtarılan çocukların sayısı sekize ulaştı.

Tham Luang isimli mağarada iki hafta boyunca mahsur kalan futbol takımını dışarı çıkarmak için yürütülen operasyonu, çeşitli ülkelerden katılan dalgıçlar ve Tayland Özel Kuvvetleri mensubu komandolar yürütüyor.

Kurtarma operasyonunu yürüten ekibin başındaki Narongsak Osottanakorn, gazetecilere yaptığı açıklamada, dört çocuğun güvenli bir şekilde hastanelere ulaştırıldığını söyledi.

Narongsak, kalan dört çocuğun ve antrenörlerinin bir sonraki operasyonda aynı anda kurtarılıp kurtarılmayacağı sorusuna da, "Plana göre değişiklik gösterebilir… Dört kişilik bir plan hazırladık ve eğer beş kişiyi de aynı anda kurtarmak istersek planı değiştirmemiz gerekir" şeklinde yanıt verdi.

Ancak ekip liderine göre planın bir sonraki aşamasını uygulamak için 20 saatten fazla zamana ihtiyaçları bulunuyor. Aynı zamanda yoğun yağışların yaşandığı bölgede bir sonraki operasyonun ne zaman başlayacağı hava şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Kurtarma operasyonunu yürüten Narongsak Osottanakorn

Başbakan bölgede

Kurtarma operasyonunu izlemek üzere bölgeye gelen Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha ile görüştüğünü de belirten kurtarma ekibinin lideri Narongsak, Başbakan'ın böyle bir olayın bir daha asla yaşanmaması gerektiğini söylediğini aktardı.

23 Haziran'da bir antrenman sonrası bölgedeki mağarayı keşfederken bir anda bastıran yağışlar nedeniyle mahsur kalan 13 kişilik ekibin nerede olduğu iki hafta süren çalışmalar sonrası tespit edilmişti.

Uzunluğu dört kilometreyi bulan mağarada yağışlar nedeniyle gerekli dalış ekipmanı olmadan geçişin imkânsız olduğu birçok nokta bulunuyor. Yetkililerin ifadelerine göre, şu ana kadar kurtarılan sekiz çocuğun sağlık durumu iyi.

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DW,rtr/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe