Tayland'da çocukları kurtarma operasyonu ikinci gününde

Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ile antrenörlerini kurtarmak için dün başlayan operasyona bugün devam ediliyor. Dün dört çocuğun kurtarılması sonrasında 10 saat ara verilen operasyona bugün sabah yeniden başlandı. Kriz yönetimine başkanlık eden Narongsak Osottanakorn gazetecilere yaptığı açıklamada, sekiz çocuk ve antrenörlerinin kurtarılması operasyonunun Orta Avrupa Saati ile 06.00'da başladığını belirtti. Taylandlı yetkili, "Birkaç saat içinde iyi haberer alacağız" diyerek operasyonun başarılı geçmesinin beklendiği sinyalini verdi.

Çocuklara dalgıçlar eşlik ediyor

Dört çocuğun kurtarıldığı dün başlayan çok sayıda dalgıcın katıldığı operasyona yaklaşık 10 saatlik ara verildiği açıklanmıştı. Çocuklara ve antrenörlerine kurtarma operasyonu öncesinde dalabilmeleri için dersler verildi. Tehlikeli olan kurtarma operasyonunda her çocuğa bir dalgıç eşlik ediyor. Çocuklar mağaradan tek tek çıkarılıyor. Kurtarma operasyonu çalışmaları sırasında birkaç gün önce bir dalgıç hayatını kaybetmişti. Dalgıcın mağarada içindeki oksijen oranının çok düşük olması sebebiyle öldüğü açıklandı. Çocuklar ve antrönerlerinin bulunduğu noktadan mağara ağzına kadar olan bölge, profesyonel dalgıçların dahi beş saatte ulaşabildiği suyla kaplı dar geçit ve galerilerden oluşuyor. Aşırı yağışlar nedeniyle mağaraya dolan suyun çamurlu olması nedeniyle operasyonda çocukların suda önlerini görememesi sebebiyle kaybolmalarının engellenmesi için vücutlarına halatlar bağlandığı, dalgıçların bu halatları çekerek çocuklarla suda ilerledikleri açıklandı.

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23 Haziran'dan bu yana mağaradalar

Yaşları 11-16 arasında değişen, futbol takımında oynayan çocuk ve gençlerle 25 yaşındaki antrenörleri 23 Haziran'dan bu yana Ching Rai vilayetinde sular altında kalan mağarada mahsur. Uzunluğu dört kilometreyi bulan mağarada suyun yükselmediği bir noktada bekliyorlar. Kötü hava şartları ve oksijen seviyesinin azalması nedeniyle çocukların kurtarılması çalışmalarına hız verilmişti. Yetkililer mağarada çocukların bulunduğu noktada oksijen seviyesinin yüzde 21'den yüzde 15'e gerilediğini açıkladı. Çocukların kurtarılması operasyonu öncesinde alternatif operasyonlara da kafa yorulmuştu. Muson yağmurlarının ve dolayısıyla mağaradaki suyun çekilmesinin beklenmesi de gündeme gelmişti. Ancak mağaradaki oksijen oranının giderek azalması sebebiyle çocuklar ve antrenörlerinin dalgıçlar yardımıyla kurtarılmasına karar verilmişti. Dünkü operasyonda kurtarılan dört çocuk helikopterle hastanelere sevkedilerek tedavi altına alınmıştı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

AFP, dpa / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe