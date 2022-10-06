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Tayland'da çocuk bakımevine silahlı saldırı

2 saat önce

Tayland'da bir çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda 30'dan fazla kişi öldürüldü. Hayatını kaybedenlerin 22'sinin çocuk olduğu açıklandı.

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Tayland'ın Nong Bua Lam Phu kasabasındaki bir çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Polis, öğle yemeği saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitirenlerden 22'sinin çocuk olduğunu duyurdu.

Görgü tanıkları, tabancalı saldırganın elinde bıçak da olduğunu aktardı.

Yerel yetkili Jidapa Boonsom, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Saldırgan önce bakımevindeki dört ya da beş görevliye ateş açtı" dedi. Bu kişiler arasında sekiz aylık hamile olan bir öğretmenin de bulunduğunu söyleyen Jidapa, insanların silah seslerini başta havai fişek sandığını ifade etti.

Ailesini de öldürüp intihar etti

Reuters haber ajansı, saldırganın eski bir polis memuru olduğunu bildirdi. Ajansa konuşan bir yerel polis yetkilisi, saldırganın öldürdüğü kişiler arasında eşi ve çocuğunun da bulunduğunu söyledi. Yetkili, saldırganın daha sonra intihar ettiğini belirtti.

AFP'ye konuşan polis yetkilisi Jakkapat Vijitraithaya, saldırganın geçen yıl uyuşturucu kullanımı gerekçesiyle polislikten atılan Panya Khamrab olduğunu belirtti. Yetkili, Panya'nın, eşini ve çocuğunu, saldırıdan sonra araçla kaçtığı evinde öldürdüğünü söyledi.

DW,rtr,AFP/CÖ,EC

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