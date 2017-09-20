Tayland S.Arabistan'dan kaçan kadını geri göndermeyecek

Tayland, Suudi Arabistan'dan kaçan ve Bangkok havalimanından mahsur kalan genç kadının ülkesine geri gönderilme planlarının durdurulduğunu bildirdi.

Kuveyt'te tatilde bulunduğu ailesinin yanından Cumartesi günü kaçan 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun, Bangkok üzerinden Avustralya'ya gitmeye çalışıyordu. Öldürülme korkusu yaşadığı için Suudi Arabistan'a ve ailesine geri dönmek istemediğini belirten el Kunun, pasaportuna Bangkok havalimanında bir Suudi diplomat tarafından el konulduğunu iddia etmişti.

Yetkililer tarafından havalimanı oteline yerleştirilen el Kunun, ülkesine geri gönderilmesini engellemek için kendisini kapısına barikat kurduğu odasına hapsetmiş durumda. Twitter hesabından bir video paylaşan el Kunun, Birleşmiş Milletler (BM) kendisi için koruma sağlayıncaya kadar odadan çıkmayacağını söylüyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Melissa Fleming, el Kunun'a yanıt olarak paylaştığı tweetinde BM görevlilerinin havalimanında olduğunu ve kendisine ulaşmaya çalıştığını yazdı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ayrıca, mültecilerin ve sığınma başvurusu yapmak isteyenlerin canlarının tehlikede olduğu ülkelerine geri gönderilemeyeceğini belirten bir açıklama yaptı.

Tayland Göç İdaresi Müdürü Surachate Hakparn, el Kunun'un durumuyla ilgili BM ile görüşüleceğini ifade etti. Hakparn, genç kadının Suudi Arabistan'ın talebi üzerine gözaltına alındığı iddialarını yalanladı. Riyad yönetimi de el Kunun'un pasaportuna Suudi yetkili tarafından el konulmadığını bildirdi.

Bangkok'ta uçaktan indikten sonra gözaltına alındığını ve Kuveyt'e geri gönderilmek üzere için işlem başlatıldığını söyleyen El Kunun, "Erkek kardeşlerim, ailem ve Suudi büyükelçiliği Kuveyt'te beni bekliyor olacak. Beni öldürürler, hayatım tehlikede dedi. Saçma sapan şeylerden dolayı beni ölümle tehdit ediyorlar" dedi.

Reuters'in telefonla ulaştığı el Kunun neden Avustralya'ya sığınmak istediği sorusuna, "Fiziki, duygusal ve sözlü taciz ve aylarca eve kapatılmak yüzünden. Beni ölümle tehdit ediyorlar ve eğitimime devam etmeme engel oluyorlar. Seyahat etmeme, araba kullanmama izin vermiyorlar. Yaşamayı ve çalışmayı seviyorum, çok hevesliyim ama ailem yaşamama engel oluyor" yanıtı verdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, BM'ye Tayland'a ve Suudi Arabistan'a baskı yapmaları yönünde çağrıda bulunmuştu.

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