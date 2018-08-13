 Tatilin ardından TL′de değer kaybı devam etti | EKONOMİ | DW | 27.08.2018

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EKONOMİ

Tatilin ardından TL'de değer kaybı devam etti

Türkiye’deki bayram tatilinin ardından Türk Lirası’nın ABD Doları ve euro karşısında düşüşü devam etti. Lira, dolar karşısında yüzde 3 değer kaybetti.

Symbolbild Lira-Erholung stützt türkische Börse (Getty Images/AFP/Y. Akgul)

Türkiye'de yaklaşık 10 gün süren bayram tatilinin sona ermesinin ardından, piyasalarda yine hareketlilik gözlendi. Türk Lirası’nın ABD Doları ve euro karşısında düşüşü bayram tatili sonrasında da devam etti. Türk Lirası dolar karşısında yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.

20 Ağustos Pazartesi günü başlayan bayram tatili öncesinde 6 Türk Lirası’nın üzerinde seyreden dolar, bugün piyasalar açılırken 6 liranın altına düştü. Ancak ilerleyen saatlerde tekrar 6 liranın üzerine çıkan bir ara 6,28'e kadar yükseldi. Kapanış saatlerinde ise 6,14 liradan işlem gördü. 

Türk Lirası dolar karşısında bir ay içinde yaklaşık yüzde 22, bu yılın başından beri de yüzde 40 değer kaybetti.

Türk Lirası karşısında euronun da artışı sürdü. Tatil öncesinde 7 liradan işlem gören euro, bu sabah saatlerinde piyasalar açıldığında 7 liranın altına düştü. Ancak gün içinde yükselişini sürdüren euro, öğle saatlerinde 7,30 liraya tırmandı. Ardından tekrar düşüşe geçen euro akşam saatlerinde yaklaşık 7,17 liradan işlem gördü.

Yaz tatilinin sona ermesi ile gelecek haftadan itibaren Avrupa piyasalarında hareketliliğin artacağı ve bunun da Türk Lirası açısından belirleyici olacağı tahmin ediliyor. Ekonomi uzmanları, Türk Lirası'nın değer kaybetmesinin önüne geçilmesi ve enflasyonun yüzde 16 civarında tutulabilmesi için faiz oranlarının artırılması gerektiğini ifade ediyor.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Türkiye’deki bayram tatilinin ardından borsa da haftaya yükselişle başladı. Yüzde 0,82 yükseliş ile 90 bin 921 puandan açılan Borsa İstanbul Endeksi (BİST 100), yüzde 0,92 artışla 91 bin 12 puana yükseldi. BİST 100 günü yüzde 1,22’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 1098 puanlık artışla 91 bin 284 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,65 milyar lira oldu.

DW,AFP/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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