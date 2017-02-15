 Tataristan′da uçak düştü: 16 ölü | DÜNYA | DW | 10.10.2021

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DÜNYA

Tataristan'da uçak düştü: 16 ölü

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçüleri taşıyan bir uçağın düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Yedi kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.

Flugzeugabsturz in Rußland - L-410

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde çift motorlu Let L-410 Turbolet tipi küçük yolcu uçağının düşmesi sonucu uçakta bulunan 23 kişiden 16'sının hayatını kaybettiği bildirildi. Rus medyasında yer alan haberlere göre, uçak paraşütçüleri taşıyordu.

Rus haber ajansı RIA, kazadan sonra başlatılan kurtarma çalışmalarında yedi kişinin yaralı olarak kurtarıldığını duyurdu. Yerel sağlık birimleri, kazadan sağ kutarılan kişilerin hastanede tedavisinin sürdüğünü ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Ölü ve yaralıların sayısıyla ilgili Rus medyasında çelişkili bilgiler yer almış, Rus Interfax ajansı kaza sonrasındaki haberinde 19 kişinin öldüğü, üç kişinin ise kurtarıldığını bildirmişti.

Reuters,AFP/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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