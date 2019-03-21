Tartışmalara rağmen Michael Jackson sergisi açıldı

Almanya'nın Bonn kentinde Michael Jackson'ın anısı için hazırlanan sergi Cuma günü kapılarını ziyarete açtı.

"Duvardaki Michael Jackson" isimli serginin açılışı, efsanevi pop şarkıcısı hakkında hazırlanan "Leaving Neverland" isimli belgeselde iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddialarının ışığında yaşanan tartışmalarla birlikte yapıldı.

Böylesine hassas bir dönemde tartışmalar devam ederken, serginin küratörleri açılışı bilinçli olarak ertelemediklerini ifade etti. Küratörler, serginin içeriğinin Jackson'a bir övgü olmaktan ziyade sanatçının hayatını artıları ve eksileri ile yansıtmayı hedeflediğini dile getirdi.

Bonn Sanat Müzesi (Bundeskunsthalle) Direktörü Rein Wolf

14 Temmuz'a kadar sürecek serginin yer aldığı Bonn Sanat Müzesi (Bundeskunsthalle) Direktörü Rein Wolf, "Özellikle şimdi, yeni istismar suçlamaları aydınlatılırken 'Pop'un Kralı'nı tekrar değerlendirmek önemli" şeklinde konuştu.

Wolf'a göre sergi, müzisyen için bir saygı duruşundan ziyade, Micheal Jackson'ı çeşitli açılardan gösteren ve hatta kimi zaman eleştirel bir üslup sergileyen bir içeriğe ev sahipliği yapıyor.

Direktör, bu durumu "Kültürel bir hatırayı ortadan kaldırmak yerine tartışmayı sağlayacak bir platform oluşturmanın daha iyi bir seçenek olduğuna inanıyorum" sözleriyle açıkladı.

Pop'un Kralı'nın değişen imajı

Tartışma yaratan "Leaving Neverland" adlı belgeselde, sanatçının henüz hayatta olduğu dönemde karşı karşıya kaldığı suçlamalara benzer bir şekilde, iki yeni çocuk istismarı iddiası ortaya atıldı.

Televizyonda ilk olarak 3 Mart'ta ABD'li HBO kanalında yayınlanan belgeselde, 40 yaşındaki James Safechuck ve 36 yaşındaki Wade Robson'ın ifadeleri birçok kişiyi sarsmış, dünya çapında bazı radyo istasyonlarının Jackson şarkılarını artık çalmayacakları açıklamalarını da beraberinde getirmişti.

Ancak Bonn Sanat Müzesi'ndeki serginin planlaması bundan çok daha öncesine dayanıyor. İlk olarak Londra'daki Ulusal Portre Galerisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan sergi, daha sonra 14 Şubat'a kadar Paris'teki Büyük Saray'da yer almıştı.

Ölümsüz yıldız: Michael Jackson Mutsuz bir çocukluk Michael Joseph Jackson 29 Ağustos 1958 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana eyaletinde yer alan Gary kentinde, siyahların yaşadığı bir gettoda dünyaya geldi. Beş erkek ve üç kız kardeşi ile birlikte önceleri yoksulluk içinde büyüyen Jackson, daha sonraki çocukluk yıllarının şov dünyasına kurban edildiğini birçok röportajında dile getirmişti.

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Ölümsüz yıldız: Michael Jackson …ve Michael 'Kral' oluyor 1982 yılında çıkardığı solo albümü "Thriller" ile eşine az rastlanır bir çıkış yakalayan Michael Jackson, o tarihten sonra dünyanın her tarafında "King of Pop" (Pop'un Kralı) olarak anılmaya başlandı. Dünya müzik tarihinin en başarılı albümlerinden biri olan Thriller tam 108 milyonluk satış rakamıyla halen tüm zamanların en çok satan albümü.

Ölümsüz yıldız: Michael Jackson 'Yeni' Michael 1979 yılında geçirdiği bir kaza sonrası burnu kırılan sanatçı ilk estetik ameliyatını bu yılda oldu. Ten rengi de beyazlamaya başlayan Jackson, siyahî olmaktan gurur duyduğunu, cildinde yaşadığı pigment rahatsızlığı nedeni ile ten renginin değiştiğini dile getiriyordu. Ayrıca bulaşıcı hastalıklardan korkan sanatçı toplum içine genelde bir ağız maskesi ile çıkmaya başlamıştı.

Ölümsüz yıldız: Michael Jackson Kralın hayal dünyası: Neverland Çiftliği Michael Jackson 1988 yılında California Eyaleti’nde bir çiftlik satın aldı. Çiftliğine, masal kahramanı Peter Pan’ın ülkesi olarak bilinen "Neverland" ismini veren Jackson burada bir eğlence parkı, hayvanat bahçesi ve sinema oluşturdu. Hasta ve yoksul çocukları Neverland’e davet eden Jackson onlara ücretsiz eğlence imkanı sunuyordu.

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Ölümsüz yıldız: Michael Jackson Müziğe dönüş kararı Michael Jackson 2009 yılında yeniden sahnelere döneceğini duyurdu. "This Is It" adı verilen dünya turu biletlerinin ön satışına ilgi beklenenden çok daha fazlaydı. Diğer yandan 50 yaşındaki Jackson’un 40 konserde eski performanslarını ortaya koyabileceğinden de kuşku duyuluyordu. 25 Haziran 2009’da, gerçekleşmesi planlanan ilk konserinden 18 gün önce kralın ölüm haberi dünyada şok etkisi yarattı.

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Ölümsüz yıldız: Michael Jackson Mirasçılar Michael Jackson, çocukları Prince Michael I., Paris (soldan sağa) ve Prince Michael II.‘ye (fotoğrafta görünmüyor) milyarlarla ölçülen bir miras bıraktı. Mirasın diğer yüzde 20’si yardım kuruluşlarına kaldı. Jackson henüz hayatta iken kendi kurduğu "Heal The World" Vakfı’na 300 milyon dolar bırakmıştı. "Jacko" bu çabaları nedeni ile iki kez de Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. Hazırlayan: Suzanne Cords / gsw



"Övgüyü hedeflemiyor"

Bonn'daki açılışa katılan küratör Nicholas Cullinan, serginin planlama aşamasından itibaren sanatçıyı övmek gibi bir hedefinin olmadığını vurguladı. Cullinan, "Sergi, Michael Jackson'ın karmaşık yapısını gösteriyor. Kendisinin nasıl da farklı insanlar için farklı şeyler ifade ettiğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

2009 yılında hayatını kaybeden Jackson pop müzik dünyasında geriye çok büyük bir miras bıraktı. Bu mirasa atıfta bulunan küratör "Tarihi tekrar yazamayız ancak yeni bir çerçeveden görebiliriz" ifadesini kullandı.

Sergide 53 sanatçının 134 işi yer alıyor. Bu sanatçılar arasında Andy Warhol, Keith Haring, Isa Genzken, Yan Pei Ming ve "Amerikalı İsa" eseri ile Katolik ikonografiye atıfta bulunan David LaChapelle gibi isimler yer alıyor.

David LaChapelle'in "Amerikalı İsa" serisinden bir diğer çalışma

Zor sorular

Jackson'ın mirasçıları suçlamalar için "ölümden sonra karakter suikastı" ifadesini kullanarak belgeselin yayınlandığı HBO kanalına 100 milyon dolarlık dava açtı. Her ne kadar Bonn'daki sergiye katkı sağlayanlar arasında Jackson'ın mirasçıları başı çekse de, direktör Wolf müzenin istismar iddialarını tartışmaya açmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor.

Sergi, tartışmalı belgeselde yer alan iddialara atıfla yazılı bir açıklama ile açıldı. Açıklamada, "Kurban olduklarını öne sürenler tarafından yapılan suçlamalar şoke edici. Bu durumu, görmezden gelinmeyecek bir sorun olarak değerlendiriyoruz" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu belgeselin Almanya'da 6 Nisan'da ilk kez ekranlara gelmesinin ardından Bonn Sanat Müzesi'nde konuyla ilgili bir panel düzenlenmesi planlanıyor.

DW/ÇÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe