Tartışmalara rağmen Michael Jackson sergisi açıldı

Ölümsüz yıldız: Michael Jackson

Müziğe dönüş kararı

Michael Jackson 2009 yılında yeniden sahnelere döneceğini duyurdu. "This Is It" adı verilen dünya turu biletlerinin ön satışına ilgi beklenenden çok daha fazlaydı. Diğer yandan 50 yaşındaki Jackson’un 40 konserde eski performanslarını ortaya koyabileceğinden de kuşku duyuluyordu. 25 Haziran 2009’da, gerçekleşmesi planlanan ilk konserinden 18 gün önce kralın ölüm haberi dünyada şok etkisi yarattı.