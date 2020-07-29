 Tartışmalı sosyal medya düzenlemesi yasalaştı | TÜRKİYE | DW | 29.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Tartışmalı sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Sansür getireceği eleştirisi yöneltilen sosyal medya düzenlemesi AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla yasalaştı. Yürürlük tarihi ise 1 Ekim olarak değiştirildi.

default

Türkiye'de kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçerek yasalaştı. Teklif, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) oylarıyla kabul edildi.

TBMM de, 27'inci dönem 3'üncü yasama yılı çalışmalarını tamamlayarak, 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi. 

Böylece "sosyal ağ sağlayıcı" ifadesi, ilk kez "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamına alınmış oldu. Yasayla, kullanıcıların internette sosyal etkileşim amacıyla "metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler" sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanacak.

1 Ekim'de yürürlüğe girecek

Yasa kapsamında, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemek durumunda olacak. Söz konusu kişinin iletişim bilgileri kolayca görülebilir ve doğrudan erişilebilir biçimde kurumun internet sitesinde yer alacak. Söz konusu temsilci gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olmak zorunda olacak. Bu madde ve bağlı düzenlemelerin yürürlük tarihinin, 1 Ekim 2020 olarak değiştirildiği bildirildi.

Beş aşamalı yaptırım süreci

Yasa kapsamında ayrıca Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmeyen sosyal ağ sağlayıcılara uygulanacak beş aşamalı bir yaptırım süreci öngörülüyor.

Diğer yandan sosyal ağ sağlayıcı, "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ve "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesini" gerektirecek içeriklere yönelik yapılacak başvurulara, başvuru anından itibaren en geç 48 saat içerisinde olumlu veya olumsuz cevap vermekle yükümlü olacak. Söz konusu yanıtın verilmemesi durumunda sosyal ağ sağlayıcısına 5 milyon TL ceza uygulanacak.

Ağ temsilciliği, şikayetlerle ilgili olarak altı aylık sürelerle raporlama yapmak zorunda olacak. Ayrıca raporlamanın yapılmaması durumunda, 10 milyon liralık idari para cezası uygulanabilecek.

DW,DHA / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Gazetecilerin sosyal medyada sansür korkusu

Türkiye 24 Temmuz Basın Bayramı’na hapisteki onlarca gazeteci, baskı ve sansürün gölgesinde girdi. Gazeteciler, sosyal medyaya getirilen yeni düzenlemenin koşulları daha da kötüleştireceği görüşünde.  

Sosyal medya düzenlemesi Adalet Komisyonu'ndan geçti

AKP'nin kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açan sosyal medya düzenlemeleriyle ilgili kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.  

Benzer içerik

Symbolbild Türkei Internet Zensur

5 soruda sosyal medya düzenlemesi 29.07.2020

Sosyal medya düzenlemesi TBMM’den geçti. Peki düzenleme neleri kapsıyor? Neden şimdi bu düzenlemeye gidildi? Kullanıcılar için ne değişecek?

Symbolbild Apps Facebook und Google Anwendungen

Gazetecilerin sosyal medyada sansür korkusu 24.07.2020

Türkiye 24 Temmuz Basın Bayramı’na hapisteki onlarca gazeteci, baskı ve sansürün gölgesinde girdi. Gazeteciler, sosyal medyaya getirilen yeni düzenlemenin koşulları daha da kötüleştireceği görüşünde.

WhatsApp - Instant-Messaging-Dienst

Sosyal medya düzenlemesinden kullanıcılar nasıl etkilenecek? 21.07.2020

Bilişim uzmanları, Meclis’e getirilen sosyal medya düzenlemesini ifade özgürlüğüne aykırı buluyor. Buna göre, sosyal ağları kullanılmaz hale gelirken, güncel haberlere erişimin yanı sıra günlük iletişim de engellenecek.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Türkiye’den Doğu Akdeniz'de yumuşama sinyali

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerginlikte Erdoğan'ın yapıcı olunması talimatı verdiğini, bu nedenle faaliyetlerin bir müddet beklemeye alındığını söyledi.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    