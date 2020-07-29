Tartışmalı sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Türkiye'de kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçerek yasalaştı. Teklif, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) oylarıyla kabul edildi.

TBMM de, 27'inci dönem 3'üncü yasama yılı çalışmalarını tamamlayarak, 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi.

Böylece "sosyal ağ sağlayıcı" ifadesi, ilk kez "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamına alınmış oldu. Yasayla, kullanıcıların internette sosyal etkileşim amacıyla "metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler" sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanacak.

1 Ekim'de yürürlüğe girecek

Yasa kapsamında, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemek durumunda olacak. Söz konusu kişinin iletişim bilgileri kolayca görülebilir ve doğrudan erişilebilir biçimde kurumun internet sitesinde yer alacak. Söz konusu temsilci gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olmak zorunda olacak. Bu madde ve bağlı düzenlemelerin yürürlük tarihinin, 1 Ekim 2020 olarak değiştirildiği bildirildi.

Beş aşamalı yaptırım süreci

Yasa kapsamında ayrıca Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmeyen sosyal ağ sağlayıcılara uygulanacak beş aşamalı bir yaptırım süreci öngörülüyor.

Diğer yandan sosyal ağ sağlayıcı, "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ve "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesini" gerektirecek içeriklere yönelik yapılacak başvurulara, başvuru anından itibaren en geç 48 saat içerisinde olumlu veya olumsuz cevap vermekle yükümlü olacak. Söz konusu yanıtın verilmemesi durumunda sosyal ağ sağlayıcısına 5 milyon TL ceza uygulanacak.

Ağ temsilciliği, şikayetlerle ilgili olarak altı aylık sürelerle raporlama yapmak zorunda olacak. Ayrıca raporlamanın yapılmaması durumunda, 10 milyon liralık idari para cezası uygulanabilecek.

DW,DHA / BÜ,ET

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