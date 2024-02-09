Tartışmalı söyleşide Putin: "Rusya'yı yenemezsiniz"

Putin, 2019'dan beri Batı medyasından bir gazeteciye verdiği ilk röportajda, Rusya'nın Ukrayna'da yenilmesinin "imkânsız" olduğunu söyledi. Trump yanlısı gazeteci, Putin'i zorlayabilecek sorular yöneltmemeyi tercih etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019 yılından beri ilk kez Batı medyasından bir gazeteciyle söyleşi gerçekleştirdi.

Putin, ABD'li siyasi tolkşov sunucusu Tucker Carlson'a verdiği 127 dakikalık röportajda, Şubat 2022'deki Ukrayna'yı işgal etme kararını savundu. ABD, Avrupa ve NATO'nun Ukrayna'ya yönelik yardımlarına rağmen artık Batı'nın da bu savaşta Rusya'nın yenilemeyeceğini anladığını iddia eden Putin, "Şu ana dek Rusya'yı savaş alanında stratejik bir yenilgiye uğratma yönünde gürültü ve çığlıklar vardı. Ancak artık anlaşılan bunu başarmanın, eğer mümkünse, hiç kolay olmadığını anlamaya başlıyorlar. Bana göreyse bu imkansız" dedi.

ABD'ye "Savaşı gerçekten durdurmak istiyorsanız, silah tedarik etmeyi bırakmanız gerek" mesajı veren Putin, Rusya'nın bölgedeki NATO üyeleri Polonya ve Letonya'yı ya da genel olarak Avrupa kıtasındaki başka bir ülkeyi daha işgal etmeyi düşünüp düşünmeyeceğine yönelik soruyu ise "Bu söz konusu değil" diye yanıtladı.

"Polonya, Letonya ya da başka bir yerle ilgilenmiyoruz. Neden bunu yapalım? Hiçbir ilgimiz yok. Bu sadece tehdit tellallığı" diyen Putin, Polonya ile ancak bir durumda savaşabileceklerini, bunun da "Polonya'nın Rusya'ya saldırması" olduğunu ifade etti.

Putin, 2019'dan beri ilk kez Batı medyasından bir gazeteciye röportaj verdi. Fotoğraf: Tucker Carlson Network/REUTERS

WSJ muhabiri Gershkovich'e karşılık Krasikov iması

Eski Fox News sunucusu Carlson'ın Putin'le gerçekleştirdiği söyleşi, aynı anda hem X platformunda hem de ABD'li gazetecinin kendi internet sitesinde yayımlandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakın bir isim olan Carlson'ın Putin'i zorlayabilecek soruları çok fazla tercih etmediği söyleşide, Mart 2023'te Rusya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gershkovich'in durumu da gündeme geldi.

Gershkovich konusunda bir anlaşmaya varılabileceğini söyleyen Putin, Rus ve ABD istihbaratlarının bu konuyu ele aldıklarını belirtti.

"Özel servis kanallarında ele alınan bazı koşullar var" ifadesini kullanan Putin, isim vermeden "ABD müttefiki bir ülkede" tutuklu olan bir Rus vatandaşının salıverilmesi karşılığında Gershkovich'in de özgürlüğüne kavuşabileceğini ima etti.

Söz konusu Rus mahkûmun, 2019 yılında Berlin'de Çeçen asıllı Gürcistan vatandaşı Zelimhan Hangoşvili'yi öldürdüğü için Almanya'da müebbet hapis cezasına çarptırılan Vadim Krasikov olduğu tahmin ediliyor.

Bu yıl Kasım ayında ABD Başkanı Joe Biden ile Trump arasında geçmesi beklenen seçimler sonucunda Beyaz Saray'da bir koltuk değişikliği olması hâlinde Moskova-Washington ilişkilerinin nasıl etkilenebileceği yönündeki soruya da yanıt veren Putin, "Başka bir lider gelirse bir şey değişir mi diye soruyorsunuz değil mi? Bunun liderle ilgisi yok. Belli birinin kişiliğiyle ilgisi yok" dedi.

Carlson'ın Putin'le yapacağı röportaj nedeniyle Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım listesine alınabileceği ve Brüksel'in ABD'li gazeteciye seyahat yasağı getirmeyi seçeneğini değerlendirdiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü Peter Stano, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, ilgili AB kurumlarında Carlson'la ilgili bir konunun ele alınmadığını belirterek söylentileri yalanlamıştı.

"Trumpçılığın en yüksek profilli taraftarı"

ABD'de 2016-2023 yılları arasında Fox News kanalında "Tucker Carlson Tonight" adlı siyasi tolkşov programını sunan 54 yaşındaki Carlson, kanalın tanınmış simaları arasındaydı. Carlson, Politico'da yayımlanan bir makalede, "göçmen karşıtı ulusalcılığın, ekonomik popülizmin ve Önce Amerika'da ifade bulan izolasyonizmin bir karışımı" olarak tanımlanan "Trumpçılığın en yüksek profilli taraftarı" olarak nitelenmişti.

The New Yorker ise Nisan 2023'te yayımlanan bir makalede Carlson hakkında, "Geçen altı yıl içinde sağ kanat medyadaki en etkili ses" tabirini kullanmıştı. Rus devlet televizyonunda da Tucker Carlson için övgü dolu yayınlar yapıldı. Mother Jones dergisi, Kremlin'in Rus medya kuruluşlarına, Carlson'ın ABD hükümetini eleştiren haberlerini tanıtmalarının çok önemli olduğunu söylediği yönünde bir haber yayımlamıştı.

Carlson 2020 yılındaki başkanlık seçimi sonrasında oy sayım şirketi Dominion Voting Systems'i seçimin Trump'tan çalınmasına yardımcı olduğu yönünde suçlamıştı. Şirket bunun üzerine kanala hakaret davası açmış, Fox News davanın kapanması için şirkete yaklaşık 800 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Carlson'ın kanalla yolları bu olay üzerine Nisan 2023'te ayrılmıştı.

DW,AFP,AP / CÖ,ET

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