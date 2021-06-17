Tartışmalı gazeteci Veyis Ateş istifa etti

Gazeteci Veyis Ateş, Habertürk TV'deki görevinden istifa etti. Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre Veyis Ateş istifasını, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ı telefonla arayarak bildirdi. Habere göre istifası kabul edildi.

Hakkında arama kararı bulunan ve yurt dışında olduğu belirtilen iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği ileri sürülen Ateş, Ciner Medya Grubu bünyesindeki Habertürk TV'nin ana haber bülteninin sunuculuğunu yapıyordu.

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in son zamanlarda gündemi meşgul eden açıklamaları arasında Veyis Ateş'in firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde ücretsiz konakladığı iddiası da yer almıştı. Bunun üzerine gazeteci Fatih Altaylı Habertürk gazetesinde 14 Haziran'da yayınlanan köşe yazısında, Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisini telefonla aradığını belirterek "Şantaj iddiaları, 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar" ifadelerini kullanmıştı.

Veyis Ateş

Altaylı yazısında, Korkmaz'ın kendisine Veyis Ateş ile yaptığı telefon görüşmesinin kaydının bulunduğunu ve kaydı "ablası gibi sevdiği bir gazeteciye" dinlettiğini söylediğini de aktarmıştı.

Bunun üzerine gazeteci Sevilay Yılman, Sezgin Baran Korkmaz'ın sözünü ettiği telefon görüşmesinin kaydını dinlediğini açıklamıştı. Yılman kayıtta Veyis Ateş'in Korkmaz'dan, kendisinin Türkiye'ye dönmesini sağlayacak kişilere verilmek üzere 10 milyon euro istediğini, bu kişilere kefil olduğunu ve iş tamamlanana kadar paranın kendisinde kalacağını söylediğini ifade ettiğini aktardı.

Bu gelişmeler üzerine Ciner Medya Grubu, geçen Pazartesi günü Veyis Ateş'ten savunmasını istemişti.

TGC de savunma bekliyor

Öte yandan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu da geçen hafta TGC üyesi Veyis Ateş'ten, "siyaset-mafya ilişkileri içinde adının geçtiği ve mesleğin itibarını sarsacak oluşumlar içinde bulunduğuna" yönelik şikayetler nedeniyle savunmasını istemişti.

TGC Yönetim Kurulu, 10 Haziran’da yaptığı toplantıda Veyis Ateş ile ilgili yapılan şikayetleri de değerlendirmiş, toplantıda Veyis Ateş’in hakkında TGC Tüzüğü ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne aykırı davrandığı gerekçesiyle disiplin soruşturması açılmasına oy birliği ile karar verilmişti.

Kararda "...Bu bildirgede yer alan, 'Gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranış içinde olmak', 'Gazeteci, çıkar ve nüfuz sağlayacak habercilikten kaçınmalıdır. Mesleğini gölgeleyecek, itibarını sarsacak türden oluşumlar içerisinde yer almamalıdır' hükümleri dikkate alınarak Veyis Ateş hakkında disiplin soruşturması açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

TGC Tüzüğü gereği Veyis Ateş'in 10 gün içinde yazılı savunmasını göndermesi gerekiyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Veyis Ateş'in savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarılıp çıkarılmayacağını karara bağlayacak.

Daha önce, aynı gerekçe ile hakkında soruşturma yürütülen gazeteci Hadi Özışık üyelikten çıkarılmıştı. Sedat Peker, Hadi Özışık ile yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtlarını yayınlamıştı.

DW,ANKA/HS,TY

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