Tartışmalı "esnek çalışma" düzenlemesinde geri adım

AKP, sendikaların sert bir dille eleştirdiği tartışmalı "esnek çalışma" teklifini geri çekmeye hazırlanıyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay AKP ve MHP'nin Grup başkanvekilleriyle görüşme yaparak, vekillerin tartışmalara neden olan "25 yaş altı 50 yaş üstü esnek çalışma" düzenlemesine dair talepleri Meclis gündemine getireceklerini ve çözüm noktasında bir formül bulacaklarını ifade ettiklerini söyledi.

Kıdem tazminatı düzenlemesinin dört ay önce gündeme geldiğini hatırlatan Atalay, 15 gün önce de esnek çalışmayla ilgili torba yasaya üç madde konulduğunu belirtti. Atalay, "15 gündür kamuoyuna, siyasi partilerin tamamına, bu konunun doğru olmadığını, işçinin aleyhine olduğunu, kabul edilebilir olmadığı anlatmaya gayret sarf ettik. Sağ olsunlar AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, MHP Grup Başkanvekilleri Levent Bülbül ve Erkan Akçay'dan bu konuyla ilgili randevu istemiştik. Bu düzenlemenin işçilere vereceği zararı anlatmaya atmaya gayret sarf ettik" dedi.

Atalay, "Bugün veya yarın bu haklı taleplerimizi Meclis gündemine getireceklerini ve çözüm noktasında bir formül bulacaklarını ifade ettiler. Esnek çalışma, 25 yaş altı 50 yaş üstü meselesi, işçinin aleyhine; örgütsüz, kuralsız çalıştıran işverenlerin lehine bir düzenleme. Düşünebiliyor musunuz, 10 gün burada çalış ikinci on gün git başkası gelsin; kıdem tazminatı yok, işçi mi değil mi belli değil, kötü bir düzenlemeydi" diye konuştu.

CHP milletvekili Veli Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AKP milyonlarca emekçiyi karşısına alamaz' demiştik, haklı çıktık. 3 konfederasyonun ortak tavrı ve muhalefetin etkin mücadelesi ile #TorbaYasa'daki kıdem tazminatı ve emekliliği tehdit eden 33 ve 37.maddeler geri çekiliyor. Zafer direnen emekçinindir!" dedi.

CHP milletvekili Murat Emir de Twitter hesabından, "Torba Yasa'daki işçinin kıdem tazminatına göz diken ve emeklilik hakkını tehdit eden 33 ve 37. maddeler, muhalefet ve sendikaların mücadelesiyle geri çekildi. İşçinin, emeklinin hakkını savunmaya devam edeceğiz" paylaşımında bulundu.

Disk Basın-İş ise Twitter hesabından, yaptığı paylaşımda, "Zafer yine direnen emekçinin oldu. AKP torba yasadan kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeyi geri çekti. Tekrar denemeyi aklınıza bile getirmeyin!" ifadesine yer verdi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", işverene önemli teşvikler sağlarken, işçiye sözleşmeli çalışmanın kapılarını açıyor. İstihdamı teşvik amacıyla hazırlanan teklifle, işverenin maliyetini düşürmek için kıdem ve ihbar tazminatı ile emeklilik haklarının sınırlandırılması tartışmalı bulunuyor.

Türk-İş ve DİSK farklı kentlerde "torba yasaya hayır" eylemleri düzenledi.

DW / HT,BÖ

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