Tartışmalı davalarda kıdemsiz hakim imzası

Gezi davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 8 isme verilen hapis cezaları tartışma yaratırken, gözler bu ve benzer davalardaki kararların altındaki imzalara çevrildi. Gezi davası, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanması ve Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a devredilmesi kararlarının altında imzası bulunan hâkimlerin çoğunun ortak özelliğinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargıya alınan isimler olması dikkat çekti.

Türkiye, 2022 yılında önce Sedef Kabaş'ın tutuklanmasını, ardından Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakledilmesini, son olarak da Gezi davasında verilen mahkûmiyet kararlarını konuştu.

Ancak bu üç davadaki çarpıcı bir ayrıntı, kararların neden bu kadar kolay çıktığının da yanıtı oldu. Her üç davada görev alan hâkimlerin çoğunluğunun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargıya alınan isimler olması dikkati çekti.

Kabaş'ın savcısı ve hâkimi kıdemsiz

Gazeteci Sedef Kabaş'ı Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan gece yarısı gözaltına aldıran ve tutuklatan savcı T.K.U, 2021 yılında mesleğe başladı. Kabaş'ı tutuklayan İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimi F.B.E. de 2018'de avukatlıktan hâkimliğe geçti.

Cemal Kaşıkçı davası hâkimleri

Benzer durum Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında yaşandı. Suudi Arabistan'a nakil kararı veren İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üç üyesinden E.A. ve H.B., 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hâkim oldu.

Karara yapılan itirazı reddeden İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iki kıdemsiz üyesi M.A.E. ve B.E. de yine benzer dönemde yargıya girdi. Bu karara tek muhalefet ise mahkemenin kıdemli başkanından geldi.

Gezi'nin AKP geçmişi olan hâkimi

Son örnek Gezi davasında yaşandı. Daha önce aynı davada beraat kararı veren ve telefon dinlemeleri için "yasak delil" diyen mahkeme, bu kez mahkûmiyet kararına imza attı. Bu kararın altında AKP'den milletvekili aday adayı olan ve 2019'da hâkimlik sınavını kazanan M.B.'nin de imzası yer aldı.

'15 Temmuz'dan sonra bin AKP'li hâkim oldu'

Yargıda henüz kıdemleri çok düşük olan bu hâkimlerin, İstanbul gibi birinci bölgeye atanarak kritik davalarda görev alması soru işaretlerine neden oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bugüne kadar yargıya yaklaşık 12 bin yeni hâkim ve savcı alındı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, milletvekiliyken o dönem yargıya alınan hâkim ve savcıları gündeme getirmişti. DW Türkçe'ye konuşan Yarkadaş, bu şekilde yaklaşık AKP teşkilatlarında yöneticilik yapan bin avukatın yargıya girdiğini ileri sürdü. İktidar partisinin bunu yapmak için sınavdaki 70 puan barajını kaldırdığını savunan Yarkadaş, "Ve böylece neredeyse sınava giren her avukat, mülakata girme hakkını kazandı. Bunun yapılmasının tek sebebi 70 puanı alamayacak AKP'lilerin mülakata sokulabilmesiydi" dedi. Yarkadaş, AKP'li avukatların referansları yoluyla mülakatları geçerek hâkim ve savcı yapıldığını kaydetti.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun son dönemde Gülen yapılanmasıyla iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç ettiği hakim ve savcıların önemli kısmının 15 Temmuz'dan sonra yargıya alındığı ortaya çıkmıştı.