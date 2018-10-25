Tartışmalı 5'inci madde komisyonda kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun Çarşamba günü yapılan oturumunda, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen doktorların çalışmasına sınır getiren düzenleme ikinci kez kabul edildi.

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin” tartışmalı 5'inci maddesi, KHK ile ihraç edilen tabip ve diş hekimlerinin sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayanehanede çalışabilmesini öngörüyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile mualefet partilerinin milletvekilleri arasında gerilimin yükselmesine neden olan tartışmalı 5’inci madde Salı günü yapılan oturumda kabul edilmişti. Ancak muhalefetten 5'inci maddenin hukuksuz bir şekilde komisyondan geçirildiğine dair itirazlar gelmişti. Sonrasında AKP'nin maddenin yeniden görüşülmesi için önerge vermesi ve önergenin kabulü üzerine yasa tasarısının 5'inci maddesi Çarşamba günü komisyonda yine görüşüldü. Söz konusu düzenleme değişiklik yapılarak kabul edildi.

Tasarı neyi öngörüyor?

Ancak KHK ile işten çıkartılan tabip ve diş hekimlerine yönelik değişiklik yapılmadı. Buna göre tasarıda, "terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek” ifadesi yer aldı.

Yapılan değişikliğe göre ise güvenlik soruşturması nedeniyle göreve alınmayan doktor ve diş hekimleri bu düzenlemenin kapsamı dışında tutularak, tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmelerinin önü açıldı.

Doktorlar tepki gösterdi

Yeni düzenleme doktorların da tepkisine yol açtı. Türk Tabipleri Birliği resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 5'inci maddenin kabul edilmesine tepki gösterdi.

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DW/JD,GA