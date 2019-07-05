 Tartışma yaratan sporda şiddetin önlenmesi teklifine TBMM onayı | TÜRKİYE | DW | 05.07.2019

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TÜRKİYE

Tartışma yaratan sporda şiddetin önlenmesi teklifine TBMM onayı

Türkiye'de tartışma yaratan sporda şiddetin önlenmesine yönelik yeni teklif, TBMM'den geçti. Yeni yasa "spor alanı" tanımını genişleterek saha dışında da tedbir ve yaptırımların önünü açıyor.

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Sporda şiddetin önlenmesine yönelik yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre yeni Kanun ile "spor alanı" tanımı değiştirildi. Maç öncesinde, sırasında ve sonrasında taraftarların gruplar halinde toplandıkları yerlerler, takım ve taraftarların seyahat ettiği araçlar "spor alanı" tanımı içerisinde alındı. Tanımın genişletilmesi, güvenliğin sağlanması için saha dışındaki yerlerde de tedbir ve yaptırımların devreye sokulmasının önünü açacak.

Yeni düzenlemeyle, "Hakaret içeren tezahürat"ların kapsamı "Tehdit veya hakaret içeren tezahürat"lar olarak değiştirildi. Suç tipinin kapsamı genişletilerek, tehdit olarak algılanacak tarzdaki eylemler de suç kapsamına alındı. Yeni yasayla faillere 50 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecek. Ayrıca spor alanlarında din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunanlar bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Kişisel verilerin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle tartışma yaratan "statlara girişte biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama" uygulaması önerisi ise muhalefet şerhinin ardından sunulan önergeyle kanun teklifinden çıkarıldı.

Daha fazlasını okumak için: Sporda şiddeti önleme yasasındaki değişikliklere tepki

Alkol yasağı

Ayrıca taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara alkollü içecek sokanların cezalandırılmasını öngören bölüm de kanun teklifinden çıkarıldı. Müsabaka, seyir ve antrenman alanlarına alkollü içecek sokan kişi, 30 gün adli para cezası ile cezalandırılacak. 

Kesici, delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri stadyum ile takım ve taraftar araçlarına sokanlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alacak.

Türkei Fußball Istanbul Derby Evakuierung Türk Telekom Arena

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Güvenlik için kolluk kuvveti izni

En üst profesyonel futbol ligi kulüplerinin müsabakalarında güvenliğin sağlanması amacıyla genel kolluk görevlilerinin görevlendirilmesine de izin çıktı. Görevlendirme kulübün başvurusu ve federasyonun talebi üzerine yapılacak.

Yasaya göre, seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenen numaralı alanlara bilet satışı yapılabilecek. Bu uygulamayla ilgili kararı, federasyon ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı verecek.

AKP'nin sporda şiddetle mücadele yasasında yapmayı planladığı değişiklikler, özgürlükleri kısıtladığı ve "ölçüsüz" cezalar getirdiği gerekçesiyle tartışmaya neden olmuştu.

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DW,DHA/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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