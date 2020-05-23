 Tartışma yaratan makale geri çekildi | DÜNYA | DW | 05.06.2020

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DÜNYA

Tartışma yaratan makale geri çekildi

Tıp dergisi The Lancet’te yayınlanan COVID-19 tedavisinde klorokin ve hidroksiklorokin kullanımının ölüm oranlarını artırdığı yönünde veriler içeren makale geri çekildi.

Makale 22 Mayıs’ta The Lanchet’te yayınlanmıştı

Makale 22 Mayıs’ta The Lanchet’te yayınlanmıştı

Tıp dergisi The Lancet COVID-19 tedavisinde klorokin ve hidroksiklorokin kullanımıyla ilgili tartışma yaratan makaleyi geri çekti. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak sıtma hastalığının tedavisinde kullanılan bu iki etkin maddenin "COVID-19 tedavisinde kullanımının zararlı olabileceğine" dair makale oldukça ses getirmişti. Dergiden yapılan açıklamayla, makalenin dört yazarından üçünün, çalışmada kullanılan verilerin şüpheli olduğu gerekçesiyle araştırmadan çekildiği duyuruldu.

Söz konusu iki maddenin yeni koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığının tedavisinde kullanımı ile ilgili eş zamanlı birçok çalışma yürütülüyor. Bunlardan hidroksiklorokin ABD Başkanı Donald Trump tarafından mucizevi ilaç olarak tanıtıldığı için ekstra mercek altında. Şimdiye kadar bu maddelerin hastalığın süresini kısalttığı ya da semptomlarını iyileştirdiği yönünde herhangi güvenilir bir kanıt ise bulunmuyor.

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Covid-19'a karşı etkinliği kanıtlanmış bir ilaç yok. Kalp ritmini bozan hidroksiklorokinden sonra favipiravirin yan etkileri de sorgulanıyor. Sakat doğumlara yol açtığı bildirilen ilaç Türkiye’de de kullanılıyor. (30.05.2020)

Hidroksiklorokine ilişkin kuşkulara rağmen ABD’nin gönderdiği sıtma ilaçlarının Brezilya’daki sağlık çalışanlarının koronavirüsten korunmasına katkı sağlaması öngörülüyor. (01.06.2020)

Dünya Sağlık Örgütü, sıtma ilacının etken maddesi hidroksiklorokinle COVID-19 hastaları üzerinde yapılan testlerin muhtemel yan etkileri nedeniyle durdurulduğunu açıkladı. (25.05.2020)

Makalenin içeriği

The Lanchet’in geri çektiği makalede klorokin ve hidroksiklorokinin COVID-19 tedavisine uygun olmayabileceğine dikkat çekilerek, kullanımlarının ölüm oranlarını artırdığı ve kalp ritim bozukluğuna yol açtığı yönündeki verilere yer veriliyordu.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Mandeep Mehra liderliğinde Amerikan ve İsviçreli bilim insanları tarafından yürütülen çalışma 22 Mayıs’ta The Lanchet’te yayınlanmıştı. Araştırmada yer verilen bilgilere göre, çalışma yaklaşık 96 bin hastaya ait verilerin incelenmesine dayanıyordu.

Makaleyle ilgili tartışmalar

Makale geri çekilmeden önce birçok eleştiriye maruz kalmış, dergi araştırmacılar tarafından kullanılan verilerle ilgili "ciddi bilimsel sorunlar bulunduğu" yönünde bir uyarı yayınlamıştı.

Bilim Medya Merkezi’ne (Science Media Center) göre, araştırmada yer alan Avustralya’daki hastanelerde hayatını kaybeden hasta sayısı resmi rakamlardan fazla. Araştırmada Afrika’dan 4 bin 402 hastaya yer verilmesi ve uzmanların Afrika’daki hastanelerin bu kadar çok hastaya ait detaylı elektronik veri sunacak kapasiteye sahip olmadığı yönündeki itirazları da makaleyle ilgili dile getirilen tutarsızlıklar arasında. Verilerin Chicago merkezli özel bir firma tarafından sağlanmış olması ise en büyük eleştiri noktalarından biri olmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çarşamba günü, söz konusu makalenin yayınlanmasının ardından askıya alınan COVID-19 hastalarında hidroksiklorokin kullanımıyla ilgili testlerin yeniden başladığını duyurdu.

dpa / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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