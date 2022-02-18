Tarkan'ın yeni şarkısı tartışma yarattı

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın yeni şarkısı "Geççek" dün akşam saat 21.00'de yayınlanmasından bu yana sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.

Şarkının "Geççek geççek, elbet bu da geççek. Gör bak, umudun gününü gün etçek. Oh oh zilleri takıp oynayacağız o zaman. Çiçekten günler çok yakın inan. Gitçek gitçek, geldiği gibi gitçek" şeklindeki sözleri büyük tartışma yarattı. Kimi Tarkan'ın bu şarkı ile iktidarı hedef aldığını ileri sürerken, kimi de Tarkan'ın sessiz kesimlerin sesi olduğunu savundu.

DW Türkçe'ye konuşan müzik yazarı Tolga Akyıldız, şarkı ile ilgili tartışmaları "Tarkan’ın sözleri aslında direkt algılamak isteyen için son derece direkt politize olmuş sözler gibi de düşünülebilir" sözleriyle değerlendirdi.

DW Türkçe, Tarkan'ın yeni şarkısının toplumda yarattığı etkiyi uzmanlara sordu.

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Serkan Ocak

© Deutsche Welle Türkçe