Tarkan'ın yeni şarkısı tartışma yarattı

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Tarkan'ın dün akşam yayınlanan yeni şarkısı "Geççek" Türkiye'de tartışma yarattı. Kimi Tarkan'ın bu şarkı ile iktidarı hedef aldığını ileri sürerken, kimi de Tarkan'ın sessiz kesimlerin sesi olduğunu savundu.
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın yeni şarkısı "Geççek" dün akşam saat 21.00'de yayınlanmasından bu yana sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.
Şarkının "Geççek geççek, elbet bu da geççek. Gör bak, umudun gününü gün etçek. Oh oh zilleri takıp oynayacağız o zaman. Çiçekten günler çok yakın inan. Gitçek gitçek, geldiği gibi gitçek" şeklindeki sözleri büyük tartışma yarattı. Kimi Tarkan'ın bu şarkı ile iktidarı hedef aldığını ileri sürerken, kimi de Tarkan'ın sessiz kesimlerin sesi olduğunu savundu.
DW Türkçe'ye konuşan müzik yazarı Tolga Akyıldız, şarkı ile ilgili tartışmaları "Tarkan’ın sözleri aslında direkt algılamak isteyen için son derece direkt politize olmuş sözler gibi de düşünülebilir" sözleriyle değerlendirdi.
DW Türkçe, Tarkan'ın yeni şarkısının toplumda yarattığı etkiyi uzmanlara sordu.
Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!
Serkan Ocak
© Deutsche Welle Türkçe
Sezen Aksu eleştirilere "Sen beni üzemezsin" mesajı içeren "Avcı" şiiri ile yanıt verirken, söz konusu şiir 30'dan fazla dile çevrilerek, sosyal medyada paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'yla ilgili tartışmalara isim vermeden katılarak "Adem ve Havva'ya uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Sezen Aksu'nun 5 yıl önceki bir şarkısı üzerinden başlayan tartışmaya müdahil olması tepki çekti. Uzmanlar tartışmayı DW Türkçe'ye değerlendirdi.
Türkiye'de rap sanatçıları iki şarkı ile bir anda sosyal medyada büyük bir etki yarattı. DW Türkçe'nin konuştuğu sanatçılar, "Susmayın, bugünü unutmayın, yarın için çalışın" diyor.