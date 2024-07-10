Tarih yazan İspanyol futbolcu Lamine Yamal

İspanya Milli Takımı'nın 16 yaşındaki futbolcusu Yamal, bir Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç futbolcu oldu. Yamal, Pazar günü Berlin'de oynanacak olan finalden bir gün önce 17. yaş gününü kutlayacak.

Almanya'nın Münih kentinde Salı günü oynanan yarı final karşılaşmasında, 21. dakikada Fransa'ya karşı ceza sahasının dışından falsolu bir vuruşla muthiş bir gol atan, babası Faslı, annesi Ekvator Gineli 16 yaşındaki İspanyol futbolcu Lamine Yamal, turnuva tarihinin fileleri havalandıran en genç oyuncusu oldu.

EURO 2024 öncesinde, İspanya Milli Takımı'nın finale kalma hedefini, 17. yaş gününü Almanya'da kutlamak istediğini söyleyerek dile getiren Yamal, bu amacına ulaşmış durumda. Fransa'yı 2-1 mağlup eden İspanya finale adını yazdırmayı başaran ilk takım oldu. 14 Temmuz Pazar günü İspanya'nın rakibi ya İngiltere, ya da çeyrek finalde Türkiye'yi mağlup eden Hollanda olacak. Yamal ise doğum gününü bu finalden bir gün önce, 13 Temmuz'da kutlayacak. Gazetecilerin doğum gününde ne istediği yönündeki soruya, "Hiçbir şey. Sadece kazanmak, kazanmak, kazanmak" diyen Yamal, tüm dünyada özellikle futbolseverlerin odağında olan bir isim.

"Tarihi Yamal"

Fransız Le Figaro gazetesinin, hakkında "Tarihi Lamine Yamal" manşeti attığı futbolcu, yarı final maçında, o esnada 1-0 yenik durumda olan takımı adına beraberlik golünü kaydettiği esnada 16 yıl 362 günlüktü. FC Barcelona'nın futbolcusu Yamal karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Annem bana hep, Avrupa Şampiyonası'nda gol atmamın onun da rüyası olduğunu söyledi. İlk golümü bir yarı final karşılaşmasında Fransa'ya karşı kaydettiğim için çok sevinçliyim" ifadelerini kullandı.

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente de, müsabakanın ardından, maçın oyuncusu seçilen Yamal'a şu tavsiyede bulundu: "O'nun böyle alçakgönüllü, iki ayağı da yere basan ve kendini geliştirmeye devam etmek isteyen biri olarak kalmasını istiyorum."

Yamal, Fransa'ya karşı attığı muhteşem golle, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü oldu Fotoğraf: Manuel Blondeau/AOP.Press/IMAGO

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ise, 9. dakikada Kolo Muani'nin kafa vuruşu ile öne geçtikleri maçı Yamal ve Olmo'nun golleri ile 2-1 kaybetmelerinin ardından yaptığı açıklamada, Yamal'ın golüne değinerek, "Muazzam bir şuttu. Gerçekten mükemmeldi" dedi. Deneyimli teknik adam o pozisyonda oyuncularının Yamal'a çok fazla alan açtığını ancak genç futbolcunun da kusursuz bir şut çektiğini vurguladı.

1 milyar euro çıkış bedelli yetenek

Yamal'dan önce Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü unvanını, 2004 yılında Portekiz'de düzenlenen turnuvada, Fransa'ya 3-1 mağlup olan İsviçre'nin tek golünü kaydeden Johan Vonlanthen taşıyordu. Kolombiya asıllı İsviçreli futbolcu söz konusu golü kaydettiğinde 18 yaşından 141 gün almıştı.

Lamine Yamal, gol atan en genç oyuncu olması ve buna benzer yaşının küçüklüğü hakkında, "Bunları çok düşünmemeye, olabildiğince keyfini çıkarmaya ve takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunda başarılı olabilirsem ne iyi" diyor.

İspanya'nın ve dünya futbolunun köklü kulüplerinden FC Barcelona'nın forması ile ilk resmi maçına 15 yaşında çıkan Yamal, 8 Eylül 2023'te, 16 yaşından 57 gün aldığı bu tarihte İspanya'nın Gürcitsan'ı 7-1 yendiği karşılaşmada ülke tarihinin en genç A milli futbolcusu ve en genç milli golcüsü unvanlarına sahip olmuştu. FC Barcelona ile 2026 yılına dek mukavelesi bulunan oyuncuya, kulübünün bu sözleşmeden çıkış için koyduğu bedelin ise 1 milyar euro olduğu belirtiliyor.

dpa / ET,HT

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