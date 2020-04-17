 Tarihçi Koloğlu hayatını kaybetti | TÜRKİYE | DW | 17.04.2020

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TÜRKİYE

Tarihçi Koloğlu hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi Orhan Koloğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Koloğlu’nun vefat haberini yeğeni Sina Koloğlu duyurdu.

Tarihçi Koloğlu 90 yaşındaydı.

Tarihçi Koloğlu 90 yaşındaydı.

Tarih araştırmacısı, akademisyen, gazeteci ve yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti. Özellikle Osmanlı tarihi ile ilgili çalışmalarıyla tanınan Koloğlu’nun vefat haberini yeğeni Sina Koloğlu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Koloğlu paylaşımında, amcası için “Dolu dolu yaşadı… Son dakikaya kadar çalıştı. 90’a girerken 90. kitabını yazdı. Hepimizin başı sağ olsun’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 2019 yılında ziyaret ettiği Koloğlu, çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: “Galatasaray Lisesi’nde çıkardığımız İleri Dergisi ile 16 yaşında yazarlığa başladım.  Bugün 90 yaşındayım. Hala yazmaya devam ediyorum. (…) Okumak, yazmak, araştırmak tüm hayatım boyunca en çok keyif aldığım işler oldu. Beni bugüne kadar getirdi ve ayakta tuttu.’’

Türk-Alman tarihi üzerine de çalışmaları bulunan Koloğlu’nun tarih ve sosyal bilimlerde yayınlanmış 52 kitabı bulunuyor.

DW, dha / SÖ, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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