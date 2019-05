Tarantino yeni filmini Cannes'a yetiştirdi

ABD'li yönetmen Quentin Tarantino'nun "Once Upon A Time in Hollywood" (Bir Zamanlar Hollywood'da) adlı filminin ilk gösterimini 14 Mayıs'ta başlayacak Cannes Film Festivali'nde yapacağı açıklandı.

ABD'li usta oyuncular Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ve Al Pacino'nun kadrosunda yer aldığı filmin montajının tamamlandığı ve yapımın Cannes Film Festivali'nde yarışacak filmler arasında yerini aldığı açıklandı. Cannes'ın Sanat Direktörü Thierry Fremaux, "Filmin yetişmeyeceğinden endişe duyuyorduk. Ancak montaj odasından dört ay boyunca çıkmayan Quentin Tarantino, Cannes'ın gerçek, sadık ve dakik çocuğudur" dedi. Fremaux, merakla beklenen film içinse "Hollywood'a yazılmış bir aşk mektubu, 1969'da bir Rock müziği turnesi ve sinemaya bir övgü" değerlendirmesini yaptı.

26 Haziran'da sinemalarda izleyici ile buluşmaya hazırlanan "Once Upon A Time in Hollywood", 60'lı yılların Los Angeles'ında geçiyor. Filmde Leonardo DiCaprio bir televizyon yıldızı olarak izleyici karşısına gelmeye hazırlanırken, Brad Pitt de onun dublörü olarak rol alıyor. Avustralyalı aktris Margot Robbie ise Amerikalı tarikat lideri Charles Manson’ın müritleri tarafından 1969'da öldürülen oyuncu Sharon Tate'i canlandırıyor.

Tarantino, Pulp Fiction'la 25 yıl önce Cannes'da Altın Palmiye'yi kazanan isim olmuştu.

Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt

Altın Palmiye için yarışan yapımlar

14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali, Jim Jarmusch'un "The Dead Don't Die" filminin prömiyeri ile başlayacak. Büyük ödül için bu yıl yarışacak usta isimler arasında "Pain and Glory" ile Pedro Almodovar, "Sorry We Missed You" ile Ken Loach ve "A Hidden Life" ile Terrence Malick yer alıyor.

Festival jürisine bu yıl Cannes'dan dört kez ödülle ayrılan "Birdman" ve "The Revenant" filmlerinin yönetmeni Alejandro Gonzales Inarritu başkanlık edecek.

Bu yılki Cannes Film Festivali'nde oyuncu DiCaprio'nun iklim değişikliği ile ilgili belgeseli "Ice on Fire" da sinema dünyası ile buluşacak.

AP,AFP

