 Taraftarlar Suriyeli çocuklara futbol ayakkabısı bağışladı | YAŞAM | DW | 12.09.2019

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YAŞAM

Taraftarlar Suriyeli çocuklara futbol ayakkabısı bağışladı

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi kapsamında düzenlenen kampanyada 1000 futbol ayakkabısı toplandı. Avrupalı futbolseverlerin bağışladığı ayakkabıları Ürdün’de yaşayan Suriyeli mülteci çocuklara gönderildi.

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Avrupalı futbol taraftarları, Ürdün'de bulunan Zaatari mülteci kampındaki çocuklara bini aşkın futbol ayakkabısı bağışladı.

Bağışlanan ayakkabılar, UEFA Avrupa Ligi kupa turu kapsamında geçen sezon boyunca toplandı. Söz konusu kampanya, Cenevre, Sevilla, Berlin, Londra, Milano, Moskova, Paris ve Bakü'de düzenlendi.

Futbol tarihinin en önemli oyuncuları arasında isimleri geçen Lothar Matthäus, Deco, David Seaman, Eidur Gudjohnsen, Andres Palop, Filippo Inzaghi, Andrey Arşavin ve Youri Djorkaeff, kampanyanın çeşitli aşamalarında elçi sıfatıyla yer aldı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Zaatari mülteci kampını ziyaret ettiğimde gençlerin futbolu ne kadar çok sevdiğini ve oyunun onlar için ne anlama geldiğini kendi gözlerimle gördüm" diye konuştu.

Bağışlanan ayakkabılar, Zaatari kampında düzenlenen günlük antrenman ve haftalık turnuvalarda kullanılmaya başlandı.

SID/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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