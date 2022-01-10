Tarafsızlık tartışması: Peki, RTÜK tarafsız mı?

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Fox Haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlatılması, sunucunun tarafsız olup olmadığı konusunda tartışma yarattı. Peki RTÜK uyguladığı yaptırımlarda ne kadar tarafsız?
Fox Haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında başlatılan inceleme basında tarafsızlık tartışmasını yeniden gündeme getirdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi politikasını eleştirdiği sözleri nedeniyle Tepeli hakkında inceleme başlattı.
RTÜK Başkanı Şahin,Tepeli’yi muhalefet lideri gibi davranmakla suçluyor.
Tepeli'nin sözleri tarafsızlık ilkesini bozuyor mu? RTÜK ne kadar tarafsız?
RTÜK'ün yaptırımlarını her kanala eşit bir şekilde uygulayıp uygulamadığını inceledik.
Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!
Felat Bozarslan
© Deutsche Welle Türkçe
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününe bu yıl da Türkiye'de basın özgürlüğü önündeki engeller damgasını vurdu. Gazeteciler, yargılama, tutuklama ve gözaltılardan, sansür ve iş koşullarından şikayetçi.
Kamu Denetçiliği Kurumu, haber takibi sırasında gazetecileri engelleyen polislerden, basın mensupları için uygun ortam sağlamasını ve daha özenli dil kullanılmasını istedi.