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Tarafsızlık tartışması: Peki, RTÜK tarafsız mı?

Fox Haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlatılması, sunucunun tarafsız olup olmadığı konusunda tartışma yarattı. Peki RTÜK uyguladığı yaptırımlarda ne kadar tarafsız?