Ukrayna-Rusya hattında SİHA savaşları

Ukrayna, dün gece Moskova dahil Rusya'nın batısındaki bölgeleri 140'ı aşkın silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile hedef aldı.

Rus makamları, saldırılarda en az bir kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca konutun yıkıldığını duyurdu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) başkentteki dört büyük uluslararası havalimanından üçünde uçuşların askıya alındığını, yaklaşık 50 uçağın başka havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı.

Rus makamları, başkent Moskova’yı hedef alan SİHA saldırılarında bir kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Fotoğraf: Sergei Bulkin/TASS/dpa/picture alliance'

Moskova Valisi Andrey Vorobyov, İHA saldırılarının Moskova'nın Ramenskoye ilçesinde en az iki çok katlı apartmanda yangına yol açtığını söylerken, 46 yaşında bir kadının hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğu, bazı konutların tahliye edildiği bildiriliyor.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda çok katlı apartmanın pencerelerinden alevlerin çıktığı görülüyor.

Ramenskoye sakinlerinden Alexander Li, yaşadıklarını "Pencereye baktım ve bir ateş topu gördüm. Pencere şok dalgası yüzünden havaya uçtu" sözleriyle aktarıyor.

Moskova'dan Kiev'e "Terörizm" suçlaması

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, geniş çaplı saldırının "Ukrayna'nın Rusya'nın hasmı olduğunu, Rusya'nın savaşmaya devam etmek durumunda olduğunu gözler önüne serdiğini" söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemleri tarafından 20'si Moskova'da olmak üzere toplam 9 bölgede tespit edilen 144 SİHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Moskova, sivil altyapının da hedef alındığını söylediği saldırıları "Terörizm" olarak nitelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, saldırıyla ilgili olarak uluslararası örgütler nezdinde girişimlerde bulunacaklarını söyleyerek, "Kiev rejimi, büyük mali ve askeri desteğe rağmen savaş alanında zayıfladıkça, daha fazla suç teşkil eden terör faaliyetlerine girişerek intikam alma arayışına giriyor" açıklamasını yaptı.

Ukrayna'nın dün gece Rusya topraklarını hedef alan SİHA saldırısı, bu ay içinde gerçekleşen en büyük ikinci saldırı olarak nitelendiriliyor.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov. Fotoğraf: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Rus ordusu 1 Eylül'de, Rusya topraklarına giren 158 SİHA'nın vurulduğunu duyurmuştu. Ukrayna'nın bu saldırılarda Rusya'nın enerji ve elektrik altyapısını hedef aldığı açıklanmıştı.

Ukrayna savaşını başlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, SİHA'larla sivil altyapıyı hedef aldığını iddia ettiği Ukrayna'yı "terörizm" ile suçlamış, saldırılara yanıt verileceğini söylemişti.

Ukrayna'nın dün geceki saldırısı ilk kez Moskova'da bir kişinin hayatını kaybettiği saldırı oldu. Ayrıca bugüne kadar başkent Moskova'yı hedef alan en geniş çaplı saldırı olduğu belirtiliyor.

SİHA savaşları kızışıyor

Bu arada Kiev de Rusya'nın dün gece 46 SİHA ile Ukrayna'ya saldırdığını 38'inin imha edildiğini duyurdu.

Rusya Ukrayna'nın doğusunda ilerlerken, Kiev 6 Ağustos'ta Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesine sınır ötesi saldırı başlatmış, Rus topraklarının bir kısmını kontrol eder hale gelmiş, eş zamanlı olarak da Rusya topraklarına yönelik geniş çaplı SİHA saldırıları başlatmıştı.

Moskova ve Kiev son dönemde yeni SİHA satın almaya ve geliştirmeye, ağırlık verdi. Her iki taraf ucuz ticari insansız hava araçlarını ölümcül silahlara dönüştürürken, bunlarla karşı tarafın tanklarını, havaalanlarını ve rafineriler gibi enerji altyapılarını hedef almaya yöneldi. Her iki taraf da sivillerin hedef alındığı iddiasını reddediyor.

Ukrayna hava savunma sistemi, Eylül ayı başındaki Rus hava saldırısı sırasında Kiev üzerindeki bir Rus SİHA’sını vurdu. Fotoğraf: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Özellikle Batı'nın askeri desteğini yetersiz gören Ukrayna, yerli SİHA üretimini geliştirmeye, menzilini genişletmeye ağırlık verdi, bu yolla Rusya topraklarını hedef almaya başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile yaklaşık iki buçuk yıl önce başlayan savaşta binlerce Ukraynalı sivil hayatını kaybetti, ülkenin enerji altyapısı tahrip edildi.

Moskova ve diğer büyük Rus şehirleri ise uzun süre boyunca savaştan etkilenmedi. Ukrayna'ya siyasi ve askeri destek veren Batılı ülkeler NATO ile Rusya arasında doğrudan bir savaş istemediği için verilen silahların kullanımı ile ilgili olarak kısıtlamalar uyguluyor.

Barış müzakereleri umudu boşa mı çıktı?

Bu arada Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Pazar günü Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda yaptığı açıklama uluslararası gündeme damgasını vurmuştu.

Scholz, kamu yayıncısı ZDF'ye verdiği röportajda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğünü anlattı, "Ben bu savaştan nasıl çıkabileceğimizi ve şu anda göründüğünden daha hızlı bir şekilde barışa nasıl ulaşabileceğimizi tartışmanın tam zamanı olduğuna inanıyorum" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ZDF’e verdiği röportajda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile güvene dayalı yakın bir diyaloğu olduğunu açıkladı. Fotoğraf: Boris Roessler/AP Photo/picture alliance

Yeni bir barış konferansının öngörülüp öngörülmediği sorusuna da Scholz, "Kesinlikle bir başka barış konferansı olacak. Ve Devlet Başkanı Zelenskiy ve ben bunun Rusya'yı da içermek zorunda olduğu konusunda mutabıkız" şeklinde yanıt verdi.

Ancak Rusya, Scholz ile aynı görüşte değil. Dün Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması konusunda henüz elle tutulur bir çerçeve ortaya çıkmadı" açıklamasını yaptı.

Avrupalı liderlerden müzakerelerle ilgili açıklamaları duyduklarını söyleyen Peskov, "Ancak bu süreci yönlendiren, kolektif Batı'yı yöneten ülkeden hiçbir şey duymuyoruz" diyerek ABD'ye işaret etti.

Bugün de Rusya'nın eski savunma bakanı, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu TASS haber ajansına bir açıklama yaptı.

Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinin bazı kısımlarını kontrolü altında tutmaya devam ettiği müddetçe Moskova'nın Kiev ile barış görüşmeleri yapmayacağını söyleyen Şoygu, "Doğal olarak, onları topraklarımızdan atana kadar onlarla [Ukrayna] herhangi bir müzakere yapmayacağız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy son haftalarda "adil bir barış" söylemini gündeme taşıdı. Zelenskiy'nin barış planı, Rus birliklerinin Kırım yarımadası da dahil olmak üzere Ukrayna'nın tüm bölgelerinden tamamen çekilmesini öngörüyor. Bu planı uyarınca ayrıca Rusya'nın tazminat ödemeyi kabul etmesi ve Rus siyasetçi ve askeri personeli uluslararası bir ceza mahkemesine teslim etmesi gerekiyor.

Reuters, AFP, dpa/ DA, JD

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