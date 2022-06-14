  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju ÖzcanFotoğraf: Murat Kucuk/DHA
PolitikaTürkiye

Tanju Özcan hakkında CHP'den kesin ihraç istemi

2 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "kesin ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

https://www.dw.com/tr/tanju-%C3%B6zcan-hakk%C4%B1nda-chpden-kesin-ihra%C3%A7-istemi/a-62124257

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Pazartesi günü yapılan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararları yazılı açıklama ile duyurdu.

Torun açıklamasında, 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve sözlerinin" MYK toplantısında kapsamlı olarak değerlendirildiğini belirtti. Torun, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile" karar verildiğini açıkladı.

Tanju Özcan'ın 16 Mayıs'taki toplantıda el kaldıran AKP'li Meclis Üyesi Hace Çınar'a "Bana neden el sallıyorsunuz hanımefendi, ayıp oluyor el sallamak filan, ben evli barklı adamım" ifadelerini kullanması tepkiyle karşılanmıştı.

Tanju Özcan'a CHP Genel Merkez tarafından "pek çok kez sözlü olarak" uyarı yapıldığını belirten Torun, Özcan'ın "bir kadın hemşehrisi ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini ve 'uyarı' ile" cezalandırıldığını da hatırlattı. Tanju Özcan, tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen bir kadın hakkındaki sözleri nedeniyle "uyarı" cezası almıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçen yıl yabancı uyruklulara yönelik su faturaları ve katı atık vergilerinde 10 kat zam yapacağını açıklaması da tartışma yaratmıştı.

Öte yandan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile CHP'den ihraç edildi. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in kesin ihracına oyçokluğu ile karar verildiğini açıkladı.

DW, ANKA/JD, SSB

 

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü

Politika
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Buğday fiyatları savaşın başlamasından bu yana iki kat arttı

Buğdayın fiyatı nasıl belirleniyor?

Buğdayın fiyatı nasıl belirleniyor?

Ekonomi
1 saat önce
İran ve İsrail bayrakları

Türkiye, İsrail-İran geriliminin mücadele alanı mı oluyor?

Türkiye, İsrail-İran geriliminin mücadele alanı mı oluyor?

Politika
6 saat önce
Ankara'da sel felaketi

Ankara'da sel: Sebep kayıp dereler mi?

Ankara'da sel: Sebep kayıp dereler mi?

Toplum
21 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Draghi Quirinal Anlaşması'nın imza töreninde

AB'nin yeni motoru Fransa-İtalya ekseni mi olacak?

AB'nin yeni motoru Fransa-İtalya ekseni mi olacak?

Politika
23 saat önce

Altılı masa ekonomi reformu için ne öneriyor?

Altılı masa ekonomi reformu için ne öneriyor?

Politika
23 saat önce
Çin'in nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Dongfeng-17 füzeleri

SIPRI: Nükleer silahların sayısı yeniden artacak

SIPRI: Nükleer silahların sayısı yeniden artacak

Politika
13 Haziran 2022
Ana sayfaya dön