Tanju Özcan'ın Suriyelilerle ilgili sözlerine soruşturma

"Hukuksuz olduğunu bildiği" hâlde yönetiminin Suriyelilere yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu anlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı.

Bartın'da AKP il teşkilatının etkinliğinde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "(Tanju Özcan'ın) Suriyelilerle ilgili yapmış olduğu konuşma ve bu konuşmanın dayanağı olan fiilleri, ayrımcılık içeren ifade ve uygulamalar. Dolayısıyla bunun hem idare hukukunda hem ceza mevzuatımızda yeri var" dedi.

Tunç X hesabından yaptığı paylaşımda da Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Tanju Özcan ne dedi?

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan, Fatih Altaylı'nın YouTube yayınında, "Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. Tabii o zamanki güçle, dalgayla dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok" dedi.

Programda Altaylı'nın "Yaptığınız işlem hukuksuz muydu?" şeklindeki sorusu üzerine Özcan, "Hukuksuzdu. İdari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı ama siyasette en güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zaman oluyor. Bir şok dalgası yarattı, anlayamadılar ne olduğunu" diye konuştu.

Sözlerini, "Sonra baktım yeterince gidiş yok. Kendim hukukçuyum; bu sefer nikah ücretlerine, sularına 10 kat zam yaptım" şeklinde sürdüren Özcan, Altaylı'nın "Bu yasal mıydı?" sorusuna, "O da değildi" yanıtını verdi.

Özcan, "Bunun idari mahkemesine giderse döneceğini biliyordum. Zaten tarife hiç yürürlüğe girmeden de döndü. Bunların hepsi bir mesajdı" dedi. Bu uygulamaları sonucu Bolu kent merkezinde "bir otobüsü dolduracak kadar az" Suriyeli ve Iraklı kaldığını söyleyen Özcan, "Afganlı çobanlar var köylerde, onları görmüyorum" diye konuştu.

Özcan: Yaptıklarımdan pişman değilim

Soruşturma kararına X hesabından tepki gösteren Özcan, "İleride tarih sayfalarında ben kahraman olarak nitelendirileceğim, Türk milletinin menfaatleri koruduğum için" dedi.

Sığınmacılara yönelik uygulamalarından "pişman olmadığını" kaydeden Özcan, "Hukuksuz veya değil, ben bunların Bolu'ya yerleşmesini istemiyordum, bunu da başardım. Bundan dolayı da rahatsız falan değilim" ifadelerini kullandı.

TİHEK: Nefret söylemi kabul edilemez

Bolu Belediyesinin uygulamalarına tepki gösteren Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), ırk ve dil temelli ayrımcılığın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

TİHEK'ten yapılan açıklamada, "Arapça tabelaların kaldırılmasına yönelik hususun nefret söylemiyle ilgili önemli bir boyutunun bulunduğu değerlendirilmektedir... Çoğulculuk, eşitlik ve farklı kültürlere saygı gibi evrensel ilkeler üzerine kurulan demokratik toplumlarda bir kimsenin; ırkı, rengi, soyu, etnik kökeni veya dili nedeniyle farklı muamele görmesi kabul edilemez niteliktedir" denildi.

Açıklamada, bir grubun ırk, dil, cinsiyet gibi statülere dayalı olarak kötülenmesi veya bunlara yönelik nefretin savunulmasının Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonunca (ECRI) nefret söylemi olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

DW,ANKA / MUK,CÖ

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