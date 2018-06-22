 Taner Kılıç hakkında tahliye kararı | TÜRKİYE | DW | 15.08.2018

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TÜRKİYE

Taner Kılıç hakkında tahliye kararı

Büyükada davasının tek tutuklu sanığı Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'ın tahliyesine karar verildi. Daha önce de tahliye kararı verilen Kılıç savcının itirazı nedeniyle cezaevinden çıkamamıştı.

Türkei Taner Kilic von Amnesty International (picture-alliance/AP/Amnesty International Turkey)

İnsan hakları savunucularının yargılandığı "Büyükada davasının" tek tutuklu sanığı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç hakkında tahliye kararı verildi. "Terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan Kılıç yaklaşık 15 aydır cezaevindeydi.

Daha önce, 31 Ocak'ta hakkında tahliye kararı verilen Kılıç, savcının itirazı üzerine cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklanmıştı.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Kumi Naidoo, mahkemenin Kılıç hakkında verdiği kararla ilgili "Bu habere çok sevindik. Bu noktaya gelmemiz bir yıldan fazla bir mücadele gerektirdi, ancak görünüşe göre Taner sonunda serbest bırakılıyor" diye konuştu.

Amerikan St. Lawrence Üniversitesi öğretim üyelerinden Türkiye uzmanı Howard Eissenstat, Yunan askerlerinin ardından Taner Kılıç'ın da serbest bırakılmasının Türkiye'nin ABD ile kriz yaşadığı bir dönemde Avrupa ile yakınlaşma çabasının bir parçası olduğunu savundu.

Kılıç'ın serbest bırakılması için hem Türkiye'de hem de başka ülkelerde eylemler düzenlenmişti.

Kılıç'ın serbest bırakılması için hem Türkiye'de hem de başka ülkelerde eylemler düzenlenmişti.

Dosyası birleştirilmişti

İnsan hakları gönüllüsü sekiz sanık İstanbul Büyükada'da düzenledikleri bir toplantı sırasında gözaltına alınıp tutuklanmış, 25 Ekim 2017'deki ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Taner Kılıç ise aslında Büyükada'daki etkinlikten bir ay kadar önce İzmir'de Gülen hareketi ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Kılıç'ın Gülen yapılanmasının şifreli mesajlaşma programı Bylock kullandığı ileri sürülmüştü.

Ancak Af Örgütü bu iddiaların asılsız olduğunu, Kılıç'ın söz konusu haberleşme programını ne cep telefonuna indirdiğini ne de kullandığını açıklamıştı. Hakkında başka bir soruşturma açılan Taner Kılıç'ın dosyası daha sonra Büyükada davasıyla birleştirilmişti. Kılıç 2002 yılından beri Af Örgütü'nde farklı görevlerde bulunmuştu.

Büyükada davasında aralarında Alman vatandaşı Peter Steudtner ve İsveç vatandaşı Ali Gharavi'nin de olduğu 11 kişi tutuklu olarak yargılanıyordu. İlk duruşmada tahliye edilen ve haklarında adli kontrol kararı alınmayan Steudtner ve Gharavi daha sonra Türkiye'den ayrılmıştı.

dpa,GY/BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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