Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü oldu

Birçok kamu kurum ve kuruluşunda atamalar yapılırken balet Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın da bulunduğu birçok kamu kurum ve kuruluşunda atamalar yapıldı. Atama kararları, Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Balet Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne getirilirken Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Şaban Kondi atandı.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, bu görevi vekaleten yürüten Muharrem Kiraz getirildi.

Yedi üniversiteye yeni rektör

Cumhurbaşkanı kararıyla 7 üniversiteye de rektör ataması yapıldı. Buna göre Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Çağrı Erhan, Atılım Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fadime Yüksektepe, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Rahmi Er, Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Levent Kandiller atandı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kütahya, Trabzon, Zonguldak, Şanlıurfa, Iğdır, Karaman, Kırıkkale, İzmir, Aydın, Malatya, Batman, Bolu'nun aralarında bulunduğu 12 ilde il tarım ve orman müdürleri görevden alınırken 45 yeni ile de yeni il tarım ve orman müdürü atandı.

Yeni il tarım ve orman müdürü atanan iller Kütahya, Samsun, Osmaniye, Trabzon, Zonguldak, Isparta, Burdur, Mersin, Çanakkale, Şanlıurfa, Iğdır, Karaman, Kırıkkale, Bursa, Afyonkarahisar, İzmir, Kayseri, Aksaray, Aydın, Kars, Malatya, Erzurum, Batman, Bolu, Adana, Ağrı, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Bitlis, Çorum, Denizli, Düzce, Hakkari, Kahramanmaraş, Kırıklareli, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Sakarya, Şırnak, Tunceli ve Uşak.

Cumhurbaşkanı kararıyla Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu görevden alındı. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü'ne de Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy atandı.

ANKA / EC, HT

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