Tanınmış İranlı nükleer fizikçiye suikast

İran medyası, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin Tahran'ın doğusundaki Abserd adlı ilçesinde silahlı saldırıya uğradığı ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını duyurdu. Fahrizade'nin ölümünü doğrulayan yetkililer, suikasti gerçekleştiren saldırganların da öldürüldüğünü teyit etti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu. Suikastte İsrail'in dahli olduğuna ilişkin ellerinde "ciddi kanıtlar" olduğunu söyleyen Zarif, suikasti gerçekleştirenleri de "terörist" olarak nitelendirdi.

Savunma Bakanlığı da açıklamasında Fahrizade'ye "silahlı teröristlerin" saldırı düzenlediğini kaydetti.

Muhsin Fahrizade kimdir?

İran medyasında ölümü "şehit olduğu" şeklinde aktarılan Fahrizade, İsrail, Batılı ülkeler ve sürgündeki İranlı rejim karşıtları tarafından İran'ın 2003 tarihli gizli nükleer programının mimarı olarak görülüyor. Yaşı 63 olan nükleer fizikçi Fahrizade, İran Devrim Muhafızları'nın üyesi ve füze imalatında uzman bir fizikçiydi.

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade

Fahrizade'nin adı, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (UAEA) İran'ın nükleer programı ve özellikle de nükleer silah üretip üretmediğine ilişkin verilerin değerlendirildiği 2015 tarihli raporunda da geçiyordu. Raporda, Fahrizade'nin Amad Projesi çerçevesinde "İran'ın nükleer programının muhtemel askeri boyutunun desteklenmesi" faaliyetlerinde bulunduğuna işaret edilmişti.

İsrail, Amad Projesi'nin İran'ın gizli nükleer silah programı olduğunu iddia ediyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Fahrizade'nin İran Savunma Bakanlığının "özel projelerinde" çalıştığını iddia etmişti.

Reuters,dpa/HS,TY

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