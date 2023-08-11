Tamer Karadağ Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile 11 bakanlıkta 145 genel müdür ataması yapıldı.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile 11 bakanlıkta 145 genel müdür ataması yapıldı. Atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğradığı dönemde Erzurum Valisi olan Okay Memiş, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına getirildi.

Okay Memiş, dün yayınlanan Valiler Kararnamesi'yle görevden alınmıştı. AFAD Başkanı olan Yunus Sezer ise aynı kararnameyle Edirne Valisi olarak atanmıştı.

Kalkınma Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Raci Kaya, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü’ne atandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü'ne ise Samet Güneş getirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ise Volkan Mutlu Coşkun atandı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığına Ömer Bulut ve İller Bankası Genel Müdürlüğüne Recep Türk getirildi. Kara Yolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta oldu.

AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer ve SGK Başkan Yardımcısı Oğuzhan Tekin ise görevden alındı.

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında da atamalar yapıldı. Orgeneral İrfan Özsert Genelkurmay İkinci Başkanlığı'na, Orgeneral Kemal Yeni Ege Ordu Komutanlığı'na, Korgeneral Veli Tarakçı 3. Ordu Komutanlığı'na, Korgeneral Levent Ergün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı’na, Korgeneral Metin Tokel 2. Ordu Komutanlığı’na; Koramiral İbrahim Özdem Koçer Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı’na, Tümamiral Rafet Oktar Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’na atandı.

Sinema Genel Müdürü ise Erkin Yılmaz oldu.

ANKA / EC, ET