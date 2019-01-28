 Taliban’dan seçimlere karşı şiddet çağrısı | DÜNYA | DW | 06.08.2019

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DÜNYA

Taliban’dan seçimlere karşı şiddet çağrısı

Radikal İslamcı Taliban, Afganistan devlet başkanlığı seçimlerine giden süreçte şiddet içerikli eylem düzenleme çağrısı yaptı. Örgüt Afganistan vatandaşlarına siyasi etkinliklere katılmamalarını tavsiye etti.

Afghanistan Herat Taliban Kämpfer (picture-alliance/AP Photo/A. Khan)

Taliban militanları, Mayıs 2016

Radikal İslamcı örgüt Taliban, Afganistan'da Eylül ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine karşı şiddet içerikli eylem düzenleme çağrısında bulundu.

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Salı günü internet sayfası üzerinden bir açıklama yayınlayan örgüt, militanlarından, seçimlere karşı "Kendilerini savunmalarını" istedi. Halkı da seçimleri boykot etmeye çağıran Taliban, düzenlenecek saldırıların kurbanı olabilecekleri gerekçesiyle, vatandaşlara siyasi mitinglere katılmamalarını tavsiye etti.

ABD-Taliban görüşmeleri

Afganistan'da devlet başkanlığı seçimlerinin 28 Eylül'de yapılması planlanıyor. Ancak çok sayıda gözlemci, seçimlerin yeniden ertelenebileceği görüşünde. Söz konusu seçimler, ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri nedeniyle bu yıl halihazırda iki kez ertelenmiş bulunuyor. Taraflar haftasonunda Katar’ın başkenti Doha'da görüşmelerini sürdürmüş, görüşmeler sırasında Kabil ve Kandahar'da düzenlenen terör saldırılarında en az dokuz kişi yaşamını yitirmişti.

Taliban'ın da aralarında bulunduğu bazı örgütler, daha önceki devlet başkanlığı seçimlerinde çok sayıda terör saldırısı düzenlemişti. Eylül seçimlerine giden süreçte Afganistan'da birçok şiddet içerikli eylem yaşanmış, Temmuz ayı sonunda, devlet başkan yardımcılığına aday Emrullah Salih'in Kabil'deki seçim merkezine düzenlenen saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralanmıştı.

AFP/BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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