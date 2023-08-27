Taliban'dan BM'nin IŞİD raporuna tepki

Afganistan'da IŞİD tehdidi olduğunu öne süren Birleşmiş Milletler raporuna itiraz eden Taliban, IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlar sonucunda bu örgütün Afganistan sınırları içinde etkisiz hale getirildiğini savundu.

Afganistan'da iktidarda olan Taliban rejimi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Afganistan'daki IŞİD tehdidi ile ilgili rapora itiraz etti.

BM Güvenlik Konseyi raporunun, "asılsız suçlamalar" içerdiğini dile getiren Afganistan Hükümet Sözcüsü Sabihullah Mücahid, iktidarı ele geçirdiğinden bu yana Taliban'ın IŞİD'e karşı "yüzlerce operasyon" düzenlediğini ve bu örgütün kapasitesini, "sıfır faaliyet" gösterdiği bir seviyeye düşürdüğünü ifade etti.

Taliban ile IŞİD arasındaki çatışmalar

Taliban, ideolojik yakınlığına rağmen IŞİD ile, bu örgütün Afganistan'da organize olmaya başladığı 2015 yılından bu yana sert bir mücadele içinde. 2021'in Ağustos ayında Taliban'ın Kabil'e girerek ülkeyi yönetmeye başlamasının ardından da IŞİD pek çok ölümcül saldırı düzenlemişti.

BM Terörle Mücadele Ofisi Başkanı Vladimir Voronkov, kısa süre önce yaptığı açıklamada, Afganistan'daki durumun giderek karmaşık bir hal aldığını ve ülkede 20'den fazla terör örgütünün aktif olduğunu belirtmişti. Taliban'ın bu iddiaya verdiği yanıtta, Voronkov'un dile getirdiği iddiaların ya eksik bilgilendirmeden kaynaklandığı, ya da IŞİD'e moral vermek ve bölgeyi istikrarsızlaştırmak için dile getirildiği ifade edildi.

Afganistan'da kadınların hakları, Taliban rejimi altında giderek daha fazla kısıtlanıyor Fotoğraf: Tolo TV/DW

Siyasi gözlemciler, IŞİD'in Afganistan'da Taliban'ı bölmeye ve Taliban'ın dış kaynaklarını kesmeye çalıştığını öne sürüyor. İki yıldan bu yana yeniden Taliban yönetimine giren Afganistan giderek Batı'dan izole olan, insan haklarının çiğnendiği, özellikle de kadınların sürekli yeni yasaklarla toplumsal hayattan dışlandığı ve büyük baskı altında olduğu bir ülke haline gelmiş durumda. Son olarak Bamyan eyaletindeki Taliban temsilcileri, kadınların vücutlarının her tarafı tamamen kapalı olmaksızın Bend-i Emir Milli Parkı'na giremeyeceğini bildirmişti.

Ülkedeki eğlence parklarına ise bir süredir kadınların girmesi tamamen yasaklanmış durumda.

dpa / ET,AI

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