Taliban yetkilisi DİTİB camisinde konferans verdi

Afganistan'da 2021 yılında yeniden yönetimi ele geçiren radikal İslamcı grup Taliban'a mensup bir üst düzey yetkilinin, Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı bir camide düzenlenen etkinliğe katılarak konuşma yaptığı belirtildi.

Taliban'ın Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahit, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, etkinlikten bir video yayımlayarak, "Gıda ve İlaç Dairesi Başkanı Dr. Abdulbari Ömer, Almanya'da Afganların katıldığı bir toplantıda konuşma yaparak sorularını yanıtladı" diye yazdı.

Taliban sözcüsü Mücahit'in yayınladığı videoda Abdulbari Ömer'in katılımcılara, "Ülkede güvenliğin olduğunu, yeniden yapılanma sürecinin devam ettiğini ve herkesin ülkenin kalkınmasına katkıda bulunması ve sermayesini ülkenin kalkınması için kullanması gerektiği" şeklinde hitap ettiği belirtildi.

Cami yönetimi: Şoke olduk

Sosyal medyada yayılan görüntülere gelen tepkilerin ardından konferansın gerçekleştiği Köln-Chorweiler Camisi yönetimi bir açıklama yaparak, 16 Kasım tarihinde Köln Meschenich Afgan Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, "dini bir etkinlik düzenleneceği gerekçesiyle" izin verildiğini belirtti. Taliban ile her türlü ilişkiye mesafeli olunduğu belirtilen açıklamada‚ "Ancak sözleşmenin aksine bu etkinlik, tanımadığımız bir konuşmacının davet edildiği siyasi bir etkinliğe dönüşmüştür" denildi. Salon kullanım sözleşmesine aykırı olan bu durumun "tesislere izinsiz giriş" anlamına geldiği kaydedilen açıklamada buna müsamaha gösterilmeyeceğinin altı çizilerek, "söz konusu derneğin DİTİB tesislerinden men edildiği" ifade edildi.

Yönetimin açıklamasında ayrıca merkezi Köln'de bulunan Afgan derneğinin DİTİB’in bir parçası olmadığının altı çizilerek, kuruluşun üyeleri dahil Afgan Müslümanların DİTİB camilerinde ibadetlerini yerine getirdikleri, söz konusu derneğin de kimi zaman dini ritüeller ve dini eğitim etkinlikleri için seminer odalarına ihtiyaç duyduğu belirtildi. DİTİB'e organizatörler tarafından bu etkinliklerde siyasi tartışmaların olmayacağına ilişkin teminat verildiği belirtilerek, "Buna rağmen bizim de basından öğrendiğimiz üzere, Afganistan'daki Taliban hükümetinin eski üyesinin söz konusu etkinliğe katıldığı söylenmektedir. Bu durum organizatörler tarafından duyurulmamıştır. Bu olay karşısında şoke olduk" ifadelerine yer verildi.

DW/SÖ,TY

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