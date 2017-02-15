Taliban tahliye operasyonlarının uzatılmasına karşı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçiren Taliban, Batılı ülkelerin Afganistan'dan devam eden tahliyeler sebebiyle askeri birliklerinin görev süresini uzatmasına karşı çıktı. İngiliz haber kanalı Sky News'a konuşan Taliban sözcüsü Suhail Şahin, "ABD ve İngiltere, tahliyelerin devamı için ek süre talep ederse buna yanıtımız 'hayır' olacak" dedi.

Katar'ın başkenti Doha'daki barış görüşmelerinde Taliban delegasyonunda yer alan Şahin, belirlenen 31 Ağustos tarihinin kendileri açısından "kırmızı çizgi" olduğunu söyledi. Bu tarihin ertelenmesinin kendileri açısından ülkenin işgalinin uzatılması anlamına geldiğini söyleyen Şahin, "Bu bizde güvensizlik yaratır. Eğer işgali uzatma niyetleri varsa, bu yeni bir tepki uyandırır" ifadelerini kullandı.

ABD, askerlerinin tamamını 31 Ağustos'a kadar Afganistan'dan çekmeyi planlıyor.

İngiltere'nin uzatma talebi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ise Afganistan'daki tahliyelerin devam etmesi için ABD Başkanı Biden'dan Amerikan askerlerinin görev süresinin uzatılmasını talep edeceği bildirildi. Sky News'a konuşan İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, Johnson'un bu talebini yarın düzenlenecek olan G7 devlet ve hükümet başkanları zirvesinde gündeme getireceğini söyledi.

Kabil havaalanı

ABD Başkanı Joe Biden da Amerikan askerlerinin çekilme sürecinin uzatılma ihtimalini askeri yetkililerle görüştüklerini, G7 ülkelerinden uzatma talebi gelirse "Ne yapabileceğimize bakacağız" yanıtını vereceğini söylemişti.

Taliban: Yoksuluk yüzünden kaçıyorlar

Taliban sözcüsü, Kabil'deki havalimanına ülkeyi terk etmek isteyen Afganların yığılmasıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede de birçok kişinin ülkedeki yoksulluktan kaçmak istediğini, Taliban korkusunun bahane olarak kullanıldığını ve bunun dayanaksız olduğunu savundu. Şahin, Taliban savaşçılarının gazetecilere, eski hükümet çalışanları ve bu kişilerin destekçilerine yönelik intikam eylemleri düzenlendiği yönündeki haberlerin de "yalan" olduğunu ileri sürdü. Şahin, bu suçlamaları yöneltenlerin sorumluluğunu çekecekleri tehdidinde bulundu.

Afganistan'da bir DW çalışanının yakınları Taliban'ın saldırısına uğramış ve bir kişi de hayatını kaybetmişti. Taliban'ın başka Batılı gazetecilerle birlikte çalışan Afganları tehdit ittiği yönünde haberler çıkmıştı.

dpa/Reuters/HS,SSB

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