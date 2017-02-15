 Taliban kadın oyuncuların yer aldığı dizilerin durdurulmasını istedi | DÜNYA | DW | 22.11.2021

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DÜNYA

Taliban kadın oyuncuların yer aldığı dizilerin durdurulmasını istedi

Taliban, Afganistan'daki televizyon kanallarından kadın oyuncuların yer aldığı dizi ve filmleri durdurmasını istedi. Haber sunan kadın gazetecilere de başörtüsü takmaları çağrısında bulunuldu.

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Afganistan'da Taliban yönetimi, ülkedeki televizyon kanallarına gönderdiği "dini kılavuzda" kadın oyuncuların yer aldığı dizi ve filmlerin yayınlamamasını istedi. Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Kadın Bakanlığı kaldırılarak yerine getirilen Faziletin Teşviki ve Kötülüğün Önlenmesi Bakanlığı tarafından oluşturulan kılavuzda, televizyonlarda haber sunan kadın gazetecilerin de başörtüsü takması gerektiği vurgulandı.

Kanallarda "Muhammed Peygamber veya diğer saygıdeğer şahsiyetlerin" gösterildiği film ve programlara da yayın yasağı getirilmesini isteyen Bakanlık, İslam ve Afgan değerlerine aykırı film ve programlara da yer verilmemesi çağrısında bulundu.

Afghanistan Frauen TV ZAN Aufnahme im Studio

Hazırlanan düzenlemeyle ilgili olarak Fransız haber ajansı AFP'ye açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Hakif Mohayir, "söz konusu taleplerin kural değil, dini kılavuz olduğunu" söyledi.

Taliban ılımlı olacakları sözü vermişti

Ağustos ayında uluslararası askeri birlikler Afganistan'dan çekilmeye başlarken Kabil'e girerek yönetimi ele geçiren Taliban, ülkeyi ılımlı şekilde yönetecekleri mesajı vermişti. Ancak aksi yönde uygulamalara yönelen Taliban, kadınlara üniversitelerde kılık kıyafet yönetmeliği getirirken çok sayıda Afgan gazeteci de şiddete maruz kaldı.

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"Taliban kadınların sadece yemesi, içmesi ve uyuması gerektiğini düşünüyor"

Afganistan'da 2001 yılında Taliban'ın devrilmesinin ardından Batı ülkelerinin desteğiyle çok sayıda televizyon ve radyo kanalı kuruldu. Geçen 20 yıl boyunca Afgan televizyonlarında çok sayıda Türk ve Hint dizileri gösterildi. Ayrıca yayınlanan Batı tarzı şarkı yarışmaları da büyük ilgi gördü.

AFP/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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