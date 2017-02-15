Taliban, Kabil saldırılarını kınadı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı dışındaki bölgede meydana gelen patlamalarla ilgili olarak Taliban'dan da açıklamalar geldi.

Taliban sözcülerinden Suhali Şahin, "Kabil'deki havalimanının yakınlarında iki ayrı patlamanın meydana geldiğini, saldırıyı kınadıklarını, saldırının sorumlularının adalete hesap vermesini sağlamak için tüm adımları atacaklarını” söyledi.

Taliban sözcülerinden Suhali Şahin

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de saldırıyı "güçlü bir şekilde kınadıklarını” söylerken, patlamaların ABD'nin kontrolü altındaki bölgede meydana geldiğini vurguladı.

Bunu bir diğer Taliban yetkilisi olan Abdul Khar Balki'nin açıklaması izledi. Habertürk kanalına yaptığı açıklamada Balki, saldırıyı kınadıklarını söyledi, "masum sivilleri hedef alan saldırılar, bir terör eylemi olarak tüm dünya tarafından kınanmalı” dedi.

Bununla birlikte Balki, "ülkede yabancı güçlerin bulunması nedeniyle saldırıların yaşandığını, bu güçlerin çekilmesinin ardından bu tür olayların yaşanmayacağını” iddia etti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid

ABD'li yetkililer, saldırı ile ilgili tüm bulguların IŞİD'in "Horasan” adlı Afganistan koluna işaret ettiğini söylüyor. Batılı ülkeler, son bir kaç gündür havalimanına terör saldırısı hazırlığı olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

İki patlamada çok sayıda kişi yaralanırken, ölenlerin de olduğu belirtiliyor.

Reuters, AFP/ DA, TY

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