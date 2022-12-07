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Fotoğraf: Ali Khara/REUTERS
PolitikaAfganistan

Taliban ilk idam cezasının infaz edildiğini açıkladı

22 dakika önce

Taliban, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden bu yana ilk kez idam cezasının infaz edildiğini duyurdu. İdam edilen adam cinayet ve hırsızlıktan hüküm giymişti.

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Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, Çarşamba günü cinayetten hüküm giyen bir erkeğin halka açık bir şekilde idam edildiğini açıkladı. Taliban 2021 yılının Ağustos ayında yönetimi ele geçirmesinden bu yana, ilk defa idam cezasının uygulandığını onaylamış oldu. Taliban lideri Hibatullah Akhundzade hakimlere; halka açık infaz, taşlama, kırbaçlama ve hırsızların kollarının kesilmesini de içeren şeriat hukukunu tam olarak uygulama emri verdi. O zamandan beri pek çok kez kamuya açık kırbaçlama cezası verilmiş olsa da, Farah ilinde bugün gerçekleştirilen idam, Taliban'ın resmi olarak duyurduğu ilk infaz oldu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mucahid, yüksek mahkemenin "Kısas" olarak adlandırılan, işlenen suça eş değer şekilde cezalandırma sistemini uygulamaları konusunda yetkilendirildiğini açıkladı. İdam edilen adamın birini öldürdüğü, öldürdüğü kişinin motosikletini ve cep telefonunu gasp ettiği belirtildi.

Sözcü, infazın nasıl gerçekleştiğinin detaylarını paylaşmadı. Mucahid ayrıca söz konusu infazın, pek çok mahkeme tarafından değerlendirildiğini de belirtti. "Bu olay eksiksiz olarak değerlendirildi. Sonunda Şeriat kurallarının uygulanmasına karar verildi” ifadelerini kullandı.

Taliban, 2001'de sona eren ilk yönetim döneminde düzenli olarak halka açık cezalandırmalar uyguladı. Ancak, 2021 yılında yönetimi ele geçirdikten sonra bu kez daha ılımlı politikalar yürüteceğini belirtmesine rağmen, Afganistan'da büyük kısıtlamalar getirdi. Özellikle kadınlar kamusal alandan büyük ölçüde dışlandı.

AFP / AI, TY

 

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