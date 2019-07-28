 Taliban ile barış müzakerelerinde ″Mükemmel ilerleme″ | DÜNYA | DW | 05.08.2019

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DÜNYA

Taliban ile barış müzakerelerinde "Mükemmel ilerleme"

Afganistan’da ABD ile radikal İslamcı Taliban arasındaki barış müzakerelerinde "ilerleme" kaydedildiği açıklandı.

Katar'ın başkenti Doha'daki barış müzakerelerinde Taliban heyeti (28.06.2019)

Katar'ın başkenti Doha'daki barış müzakerelerinde Taliban heyeti (28.06.2019)

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, radikal İslamcı Taliban ile barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Halilzad, "Kabil'de geçen haftaki mükemmel ilerlemeye binaen son günleri Doha'da geçirdim. Taliban ile belli şartlara göre birliklerin çekilmesini mümkün kılan potansiyel bir anlaşmayı tamamlamak için kalan konular üzerine yoğunlaştık" diye yazdı. Halilzad ayrıca "Mükemmel ilerleme kaydettik" dedi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad Afganistan'daki barış sürecine destek için konsensüs sağlamak amacı ile Hindistan'a gideceğini ifade etti. Halilzad ekibi ile Taliban temsilcilerinin teknik detayları görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'da müzakereleri sürdüreceğini belirtti. ABD ve Afgan vatandaşı olan diplomat, dört parçadan oluşan anlaşmanın başarılı bir biçimde hayata geçmesi için atılacak adımlar ve mekanizmaların da bu görüşmelerde ele alındığını ifade etti.

Anlaşma halinde ABD askerlerini çekecek

ABD ile Taliban arasında bir anlaşmanın sağlanması halinde Afganistan'daki ABD askerlerinin çekilmesi de başlayacak. Taraflar yaklaşık 18 yıldır süren çatışmaya siyasi bir çözüm bulunması için geçen yıl temmuz ayında ilk kez temas kurmuştu. Müzakerelerde ABD ve diğer yabancı askerlerin ülkeden çekilmesi, ateşkes ve Afganistan'ın teröristler için bir güvenli liman olmaması gibi konular ele alınıyor. Görüşmelerin Kabil'deki hükümet ile Taliban arasında resmi müzakerelere dönüşmesi bekleniyor. Hükümeti Batı'nın bir kuklası olarak gören Taliban ise hükümetle görüşmeyi şu ana kadar reddetti.

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dpa / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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