Taliban hükümet kurma çalışmalarına başladı

Radikal İslamcı Taliban örgütünün geçen hafta sonu Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından hükümet kurma çalışmalarına başladığı bildirildi. AFP'nin haberine göre, örgütün kurucusu, ikinci ismi ve siyasi lideri olarak tanınan Molla Abdul Gani Birader'in Kabil'de temaslara başladı. AFP'ye konuşan bir Taliban üyesi, Birader'in örgütün diğer dini ve siyasi liderleri ve yöneticileriyle görüşmeler yapacağını aktardı. Taliban'ın yönetici üyeleri, örgütün ülkeyi kontrol altına alması üzerine geçen salı günü Katar'dan Afganistan'a geri dönmüştü.

20 yıl sonra yönetimi yeniden ele alan Taliban, ülkede kurulacak yeni hükümete yönelik henüz resmi açıklamalarda bulunmazken, kurucusu ve siyasi lideri Birader'in adı muhtemel yeni başbakan olarak geçiyor.

Molla Abdul Gani Birader, 2010 yılında Pakistan'da tutuklanmış, ABD'nin baskısı üzerine serbest bırakılmış, akabinde de Katar'a gönderilmişti.

Şimdiye kadar Katar'dan Taliban'ın siyasi ofisini yöneten Birader, ABD ile örgütü Taliban arasında Şubat 2020'de varılan uzlaşının sağlanmasından sorumlu kişi oldu. Dönemin ABD başkanı Donald Trump, 2020'de Taliban ile ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesine ilişkin anlaşmayı imzalamıştı.

Birader, ABD ile Taliban arasında varılan uzlaşının sağlanmasından sorumlu kişiydi.

Taliban liderleri yeniden Kabil'de

Öte yandan son günlerde çok sayıda Taliban lider kadrosunun başkent Kabil'de görüldüğüne dair haberler veriliyor. Bunlardan biri de örgütteki Hakkani grubu diye bilinen gruptan olan Halil Hakkani. Halil Hakkani'nin Afganistan eski başbakanlarından, Mücahidlerin lideri ve Hizb-i İslami Partisi Başkanı Gülbeddin Hikmetyar ile görüştüğüne dair bazı fotoğraflar internete yansıdı. Halil Hakkani, Taliban'ın başkan vekili Siraceddin Hakkani'nın amcası ve ABD'nin en çok aranan teröristler listesinde yer alıyor. ABD Halil Hakani'yi getirene 2 milyon 200 bin euro ödül vaat ediyor.

Ayrıca bir diğer siyasi ofis üyesi Enes Hakkani'nin de eski devlet başkanı Hamid Karzai ve hükümet üyesi Abdullah Abdullah ile görüştüğü belirtiliyor.

NATO: 12 bin kişi tahliye edildi

Taliban'ın yaklaşık bir hafta önce Afganistan'da yönetimi ele almasından bu yanaNATO verilerine göre ülkeden 12 bin kişi tahliye edildi. Bunlar arasında yabancı ülke vatandaşları, büyükelçilik çalışanları ve yerli çalışanlar bulunduğu bildiriliyor.

Adının açıklanmasını istemeyen bir NATO çalışanı, tahliyelerin, ülkedeki tehlike ve sivillerin zarar görmeden kurtarılması amacıyla yavaş ilerlediğini belirtiyor.

AFP,/ETO,BK

©️ Deutsche Welle Türkçe