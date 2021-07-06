 Taliban: Afganistan′ın yüzde 85′i kontrolümüz altında | DÜNYA | DW | 09.07.2021

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DÜNYA

Taliban: Afganistan'ın yüzde 85'i kontrolümüz altında

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Taliban heyeti Afganistan'ın yüzde 85'inin kontrolleri altında olduğunu açıkladı. Taliban, ABD ile aralarında saldırı düzenlenmeyeceği konusunda anlaşma olmadığını da söyledi.

Moskova'daki Taliban heyeti liderleri

Moskova'daki Taliban heyeti liderleri

Rusya’nın başkenti Moskova'da bulunan Taliban heyeti Afganistan'ın yüzde 85'ini kontrol ettiklerini açıkladı. Taliban temsilcisi Şahabeddin Dilaver, "Afganistan egemenlik sahasının yüzde 85'i kontrolümüz altında" dedi.

Ülkede bulunan 398 bölgeden yaklaşık 250'sinin kontrolleri altında olduğunu söyleyen Dilaver, "Tüm idari binalar ve hastaneler çalışmaya devam ediyor. Çalışabilir olmalarını güvence altına aldık" diye konuştu.

Afganistan ile İran arasında ticari önemi yüksek bir sınır kapısı olan İslam Kale'nin de bütünüyle kontrolleri altında olduğunu söyleyen Dilaver, "Bugün yeniden faaliyete geçmesi için çaba gösteriyoruz" dedi.

Taliban Sözcüsü Şahabeddin Dilaver (ortada)

Taliban Sözcüsü Şahabeddin Dilaver (ortada)

"IŞİD topraklarımızda faaliyet gösteremeyecek"

Dilaver, IŞİD'in Afgan topraklarını kullanarak başka ülkelere saldırılarda bulunmasına da engel olacaklarını ifade etti. Dilaver, "IŞİD'in Afgan topraklarında faaliyet göstermemesi için tüm önlemleri alacağız. Ve topraklarımız asla komşularımıza karşı kullanılmayacak" dedi. Taliban heyeti dün de ülkenin kuzeydoğusundaki Tacikistan sınırına saldırmayacaklarını duyurmuştu.

ABD ile Taliban arasında eyaletlerin yönetim merkezlerine saldırı düzenlenmeyeceğine dair bir anlaşma olmadığını belirten Dilaver, buraları "güç yoluyla" alma niyetlerinin olmadığını söyledi.

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"Afgan hükümetiyle ateşkesi görüşüyoruz"

Afgan hükümetiyle ateşkesi görüştüklerini belirten Taliban sözcüsü Doha'daki görüşmelerin başarılı olması halinde başlattıkları taarruzu durduracaklarını ifade etti.

NATO askerlerinin çekilmesi üzerine Taliban ülkede elinde tuttuğu bölgeleri genişletmeye başlamıştı. Hafta içinde binden fazla Afgan askeri ülkenin kuzeyinde Taliban'dan kaçarak Tacikistan'a sığındı.

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada Afganistan'dan ağustos ayı sonuna kadar tamamen çekilme kararını savundu. Biden Afgan hükümetinin ülkenin tamamını kontrol etmesinin olası olmadığını da ifade etti.

Taliban 1996 ile 2001 yılları arasında Afganistan'da hüküm sürmüş ve ülkede başta kadın hakları olmak üzere insan haklarını bir hayli kısıtlamıştı. 11 Eylül 2001'deki saldırılar sonrasında ABD bir NATO misyonuyla ülkeye müdahale etmiş ve Taliban'ın iktidarı da son bulmuştu. Pakistan'a çekilen Taliban militanları birkaç yıl içinde yeniden güç kazanmıştı.

AFP, Reuters/EC,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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