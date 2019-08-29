 Taliban′ın Kunduz saldırısı püskürtüldü | DÜNYA | DW | 01.09.2019

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DÜNYA

Taliban'ın Kunduz saldırısı püskürtüldü

Afgan güvenlik güçleri, ABD hava kuvvetlerinin desteği ile, Taliban’ın Alman askerlerinin de konuşlu olduğu Kunduz’a yönelik saldırısını püskürttü.

Afganistan ordusuna bağlı askerler

Afganistan ordusuna bağlı askerler

Afganistan İçişleri Bakanlığı Taliban milislerinin Alman askerlerinin de konuşlu olduğu Kunduz kentine düzenlediği saldırının geri püskürtüldüğünü açıkladı. Bakanlık 56 "teröristin" öldürüldüğünü, 20 Afgan güvenlik gücü ve 5 sivilin de saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu. 85 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Taliban'ın Kunduz'a cumartesi sabah saatlerinde birçok yönden saldırdığı belirtiliyor. Afgan polis sözcüsü Seyid Server Hüseyni'nin gazetecilere açıklama yaptığı sırada bir intihar bombacısının gruba yaklaşarak kendini havaya uçurduğu kaydediliyor. Hüseyni'nin 10 kişiyle birlikte bu saldırıda öldüğü ifade ediliyor. Taliban ayrıca Pazar günü de Kunduz şehrinin 100 kilometre güneyindeki Puli Khumri kentine saldırı düzenledi.

Afganistan savaş uçaklarının bunun üzerine kentteki Taliban güçlerine saldırı için beş kez havalandığı, ABD hava kuvvetlerinin de operasyona destek verdiği belirtiliyor.

Fransız haber ajansı AFP muhabiri kentin dört noktasında hafif ve ağır silah seslerinin duyulduğunu, özel harekat birimlerinin Taliban milislerine müdahale ettiğini duyurdu. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi saatler süren çatışmanın ardından Taliban güçlerinin kentten çıkmak zorunda kaldığını ve kentte durumun normale döndüğünü belirtti.

Taliban Sözcüsü Sabihullah Mücahid ise Afgan hükümetinin yaptığı açıklamaların "propaganda” ve "gerçek dışı” olduğunu söyledi. Mücahid gazetecilere yaptığı açıklamada Taliban'ın Kunduz'daki mevkilerini elde tutmayı sürdürdüğünü belirtti.

 

Alman askerleri yara almadı

Alman Ordusu'ndan yapılan açıklamada da Kunduz'daki Camp Pamir'e Taliban tarafından toplam sekiz atış yapıldığı, bunlardan dördünün kampa isabet ettiği kaydedildi. Açıklamada 80 kişilik Alman askeri personelinin bulunduğu kampta hiçbir Alman askerinin yara almadığı belirtildi.

Taliban Eylül 2015'te iki hafta süreyle Kunduz kentinin kontrolünü eline geçirmişti. Afgan güvenlik güçleri kenti ABD hava kuvvetlerinin büyük desteğiyle geri alabilmişti. Taliban geride kalan yıllarda Tacikistan sınırına yakın olan ve stratejik önemi bulunan kenti ele geçirmek için operasyonlar düzenlemiş ancak başarılı olamamıştı.

Halilzad: Taliban ile anlaşmanın eşiğindeyiz

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ise saldırıya rağmen Taliban ile barış görüşmelerine ilişkin olumlu mesajlar vardi.

Halilzad Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Taliban ile Katar'ın başkenti Doha'daki görüşme turunu tamamladığını ve istişareler için başkent Kabil'e gideceğini açıkladı.

Halilzad "Şiddeti azaltacak ve Afganlara onurlu ve sürdürülebilir bir barışı ve ABD'yi, müttefiklerini ya da bir başka ülkeyi tehdit etmeyen, birleşik, egemen bir Afganistan'ı karşılıklı oturup müzakere etme kapısını açacak bir anlaşmanın eşiğindeyiz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 18 yıl önce Afganistan'a müdahale eden ABD ile Afganistan arasındaki müzakereler bir yıla yakın bir süredir devam ediyor.

AFP / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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