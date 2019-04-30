 Taksim′e çıkmak isteyenlere müdahale edildi, 10 gözaltı | TÜRKİYE | DW | 01.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Taksim'e çıkmak isteyenlere müdahale edildi, 10 gözaltı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde polis tarafından bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı’na ulaşmaya çalışan gruplara polis müdahale etti. Polis, yaşanan arbedenin ardından 10 kişiyi gözaltına aldı.

default

Arşiv

İstanbul’da emniyet güçleri tarafından bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı’na girmeye çalışan iki ayrı gruba polis tarafından müdahale edildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Taksim’de kutlamak üzere Mecidiyeköy’den yola çıkan İnşaat İşçileri Sendikası üyelerinden oluşan gruba, emniyet güçlerince müdahale edilerek gruptan biri kadın yedi kişi gözaltına alındı ve emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Taksim Meydanı’na ulaşmak isteyen ikinci bir grup ise Beşiktaş’tan hareket etti. Bu gruba da polis tarafından geçiş izni verilmemesinin ardından arbede yaşandı. Olayın ardından çok sayıda kişi gözaltına alınarak yine emniyet müdürlüğüne götürüldü.

1977'de ölenler için anma töreni

TÜRK-İŞ sendikası üyelerinden oluşan bir grup ise, 1 Mayıs 1977 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybeden 34 kişinin anısına, Kazancı Yokuşu’na karanfil bıraktı. Ardından Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda bir basın açıklaması yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergun Atalay, "1977’yi kim yaptıysa arkalarında hangi güç varsa, 15 Temmuz’u da onlar yaptı, aynı güç onların arkalarında da var" diyerek, 42 yıl önce yaşanan olayın faillerinin bulunmasını talep etti.

Diğer taraftan Taksim Meydanı’nın polis tarafından bariyerlerle kapatılması günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İşe gitmek isteyen çok sayıda insana polis tarafından izin verilmezken, bölgeden kalkan havalimanı ulaşım araçlarının da iptal edilmesi nedeniyle yolcular ellerinde valizlerle uzun bir mesafeyi yürümek zorunda kaldı.

dha / ET,SB

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

1 Mayıs için Taksim'e izin yok

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için valiliğe yapılan başvurunun reddedildiği belirtiliyor. Taksim'de 2013'ten bu yana 1 Mayıs kutlanmıyor. Karara tepki gösteriliyor. (25.04.2019)  

1 Mayıs Türkiye'de böyle kutlandı

Taksim yasağının devam ettiği 1 Mayıs'ta işçiler başta İstanbul Maltepe olmak üzere farklı meydanlarda biraraya geldi. Bazı pankartlara izin vermeyen polis İstanbul'da çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. (01.05.2018)  

Olağanüstü Hal'de 1 Mayıs

Türkiye’de 1 Mayıs sıkı güvenlik önlemleri altında kutlanıyor. İstanbul’da resmi kutlamalar Bakırköy’de yapılıyor. Gösteri yapılmasına izin verilmeyen Taksim’e girmek isteyen gruplara ise polis müdahale etti. (01.05.2017)  

Benzer içerik

Yasaklar ve 1977 katliamıyla Taksim'de 1 Mayıs 30.04.2019

1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Taksim Meydanı'nda kutlamak bu yıl da yasak. Oysa emekçiler için bu günü, orada kutlamak çok önemli. Çünkü Türkiye tarihinin en kanlı katliamlarından biri, 1977'de bu meydanda yaşandı. DW Türkçe ekibi olarak Taksim'in simgesel anlamını, sendika temsilcileri ve dönemin tanıklarıyla konuştuk.

1. Mai Demonstrationen in der Türkei

1 Mayıs için Taksim'e izin yok 25.04.2019

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için valiliğe yapılan başvurunun reddedildiği belirtiliyor. Taksim'de 2013'ten bu yana 1 Mayıs kutlanmıyor. Karara tepki gösteriliyor.

Türkei Polizei in Ankara

Ankara'daki IŞİD operasyonunda 22 gözaltı 29.04.2019

Ankara'da polisin IŞİD'e yönelik operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 1 Mayıs öncesi gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındığı bildirildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Cumhur İttifakı'nda neler oluyor?

AKP-MHP ittifakındaki son durumu Nevşin Mengü ile Bire Bir'de değerlendiren İbrahim Kiras, "MHP'nin elindeki güç ortağını belli noktalara sevk edebilmek" diyor. YSK'nın İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesi yönünde karar vermesini beklemeyen Kiras, AKP tabanında bu konuda olumsuz görüş olduğunu söylüyor.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

ABD sınırından tüyler ürpertici kareler, nesli tükenmekte olan doğanlar, Rusya ve ABD'deki "vatanseverlik" kampları… Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  