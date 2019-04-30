Taksim'e çıkmak isteyenlere müdahale edildi, 10 gözaltı

İstanbul’da emniyet güçleri tarafından bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı’na girmeye çalışan iki ayrı gruba polis tarafından müdahale edildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Taksim’de kutlamak üzere Mecidiyeköy’den yola çıkan İnşaat İşçileri Sendikası üyelerinden oluşan gruba, emniyet güçlerince müdahale edilerek gruptan biri kadın yedi kişi gözaltına alındı ve emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Taksim Meydanı’na ulaşmak isteyen ikinci bir grup ise Beşiktaş’tan hareket etti. Bu gruba da polis tarafından geçiş izni verilmemesinin ardından arbede yaşandı. Olayın ardından çok sayıda kişi gözaltına alınarak yine emniyet müdürlüğüne götürüldü.

1977'de ölenler için anma töreni

TÜRK-İŞ sendikası üyelerinden oluşan bir grup ise, 1 Mayıs 1977 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybeden 34 kişinin anısına, Kazancı Yokuşu’na karanfil bıraktı. Ardından Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda bir basın açıklaması yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergun Atalay, "1977’yi kim yaptıysa arkalarında hangi güç varsa, 15 Temmuz’u da onlar yaptı, aynı güç onların arkalarında da var" diyerek, 42 yıl önce yaşanan olayın faillerinin bulunmasını talep etti.

Diğer taraftan Taksim Meydanı’nın polis tarafından bariyerlerle kapatılması günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İşe gitmek isteyen çok sayıda insana polis tarafından izin verilmezken, bölgeden kalkan havalimanı ulaşım araçlarının da iptal edilmesi nedeniyle yolcular ellerinde valizlerle uzun bir mesafeyi yürümek zorunda kaldı.

dha / ET,SB

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