Taksim Meydanı'na çıkmak isteyenler gözaltına alındı

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 164 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İzinsiz grupların Taksim'e çıkmak istediğini belirten İstanbul Valiliği, "Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak; izinsiz toplantı ve gösteri yapmak amacıyla yürüyüş yapan ve slogan atan, güvenlik güçlerimizin uyarılarına rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 164 kişi yakalanmış ve haklarında işlem başlatılmıştır" bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Fotoğraf: DHA

Valiliğin açıklamasında, "İstanbul'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kapsamında bugün Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunmak, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakmak ve basın açıklaması yapmak, Maltepe Etkinlik Alanında miting yapmak amacıyla talepte bulunan sendika ve sivil toplum kuruluşlarına, valiliğimizce gerekli izinler verilmiştir" denildi.

Sendikalar çelenk bıraktı

DHA'nın haberine göre, İstanbul Valiliği tarafından verilen izin doğrultusunda sırayla Taksim Meydanı'na giren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve Savunma Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Cumhuriyet Anıtı'na 1 Mayıs çelengi koydu. Sendikalar, Kazancı Yokuşu'na da karanfil bıraktı.

Yönetim kuruluyla birlikte Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyan DİSK Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, "Bugün 1 Mayıs. Bugün işçi emekçi sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü. DİSK Yönetim Kurulu olarak çelengimizi bırakmak üzere buradayız. Sizler de biliyorsunuz İstanbul'da bu yıl 1 Mayıs mitingimizi Maltepe Meydanı'nda gerçekleştireceğiz. Birazdan hep beraber oraya gideceğiz. 1 Mayıs meydanı, Taksim Meydanı'dır. Yıllarca 1 Mayıs'ın ve Taksim'in özgürleştirilmesi için uzun mücadeleler verdik. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük 1 Mayısını yaptık bu meydanda" dedi.

Fotoğraf: DHA

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da 1977 yılındaki 1 Mayıs kutlamalarında Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybedenleri andıktan sonra Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Arslan burada yaptığı açıklamada, "1 Mayıs'ı barışçıl şekilde yapmak ve ülkemizde 1 Mayıs'ı kaos günü olmaktan kurtarmak için büyük çaba sarf ettik. Bugün bazı örgütlerin bu meydanda ısrar etmemeleri, bunun yerine başka meydanlarda kutlamalarını saygıyla ve takdirle karşılıyorum. Evet Taksim'in bizim için anlamı çok büyük ama aynı zamanda Türkiye'nin bütün meydanları 1 Mayıs meydanıdır" dedi.

22 binden fazla polis görevli

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs önlemleri kapsamında il genelinde 22 bin 171 polisin görev yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Etkinliklerin güvenli ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Beyoğlu, Taksim, Şişli'de alınan tedbirler kapsamında ve Maltepe miting alanında toplam 10 bin 196, ilimiz genelinde 1 Mayısla ilgili alınan tedbirler kapsamında ise 22 bin 171 polis görevlendirilmiştir" denildi.

DW,DHA/CÖ,HT