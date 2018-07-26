 Takım arkadaşı Mesut Özil′in geri dönmesini istiyor | ALMANYA | DW | 15.08.2018

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ALMANYA

Takım arkadaşı Mesut Özil'in geri dönmesini istiyor

Erdoğan fotoğrafları nedeniyle olaylı şekilde Alman futbol milli takımından ayrılan Mesut Özil yeniden gündemde. Takım arkadaşı milli oyuncu Timo Werner "Almanya için çok şey yaptı" diyerek Özil'in dönmesini istedi.

Fußball WM Qualifikation Deutschland - Norwegen (picture-alliance/dpa/D. Maurer)

Almanya Milli Futbol Takımı oyuncularından Timo Werner, olaylı şekilde milli takımdan ayrılan Mesut Özil'in yeniden takıma dönmesini gündeme getirdi. Werner, takımda bir çok oyuncunun böylesi bir dönüş kararından memnuniyet duyacaklarına inandığını belirtti.

Bild Spor'a konuşan Werner, Özil'in milli takımdan ayrılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bu şekilde sonlandığı için yazık oldu. Almanya için çok şey yaptı. Brezilya'da Dünya Kupası kazanıldığında ana kadroda yer alıyordu" diyerek tarafların bu şekilde ayrılmasını değil yeniden bir araya gelmesini dilediğini ifade etti.

Özil'in milli takımla bu şekilde yollarının ayrılmasından yana olmayan Timo Werner, "O, büyük fark yaratan bir oyuncu ve takımda önemli bir yeri var" diye konuştu.

Timo Werner

Timo Werner

İngiliz basını Özil'i eleştirdi

Almanya milli takımından ayrılan Mesut Özil, İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyiyor. Arsenal'in İngiltere Premiere Ligi'nde sezonun ilk maçı sonrası Özil, İngiliz basınında da yoğun eleştirilere hedef oldu. Arsenal'in Manchester City'e yenilmesi sonrası birçok gazete Özil'in performansına yönelik eleştirilerde bulundu ve Almanya'daki tartışmaları hatırlattı.

İngiliz basınında Özil'in milli takımdan ayrılışı konu edilirken, açıklamasında, "Biri Almanya, biri Türkiye için olmak üzere iki kalbim var" sözleri de kullanıldı. Sun gazetesi, "Onun performanslarını düzenli izleyenlere, bu açıklaması oldukça şaşırtıcı geliyor. Çünkü bir kalbi dahi olduğunu hissetmedik" ifadelerini kullandı. Daily Mail gazetesi ise maça yönelik yorumunda, Özil'in oyununda kalite olmadığını öne sürerek, takım oyuncuları içinde Özil'e en kötü notu verdi.

Gündoğan ve Özil Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Londra'da

Gündoğan ve Özil Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Londra'da

Ne olmuştu?

Mesut Özil Mayıs ayında milli takımın diğer oyuncusu İlkay Gündoğan ile birlikte Londra'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Birlikte fotoğrafların yayınlanması, Türkiye'de 24 Haziran seçimleri öncesine denk gelmesi nedeniyle Almanya'da büyük bir tartışmaya yol açmıştı.

Mesut Özil, Rusya'daki Dünya Kupası sonrası sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmış ve milli takımdan ayrıldığını duyurmuştu. Özil, Erdoğan ile fotoğrafını savunarak, hiçbir siyasi amaç taşımadığını ve Cumhurbaşkanlığı makamına olan saygısından ötürü fotoğraf çektirdiğini söylemişti.

Özil'in Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'ın ırkçı yaklaşımları olduğunu iddia etmesi ise ülkede bir kez daha göçmen kökenlilere yönelik ırkçılık tartışmalarını alevlendirmişti.

DW,SID, dpa/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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