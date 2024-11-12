Tahran'da "savunma tüneli" inşa edilecek

İran'ın başkenti Tahran'da metro ağı ile hastaneleri birbirine bağlayan bir tünel inşa edileceği belirtildi. Yerel idare yapıyı "savunma tüneli" diye tanıttı.

İran'ın başkenti Tahran'da metro istasyonu ile hastaneleri birbirine bağlayacak bir "savunma tüneli" inşa edileceği açıklandı. Bölgedeki gazeteciler Tahran'da olası saldırılara karşı sığınaklar veya toplanma alanları bulunmadığına, tünelin bu amaca hizmet edebileceğine işaret ediyor.

Tünel açıklaması ABD'de İran'a yönelik daha sert tutum yanlısı Donald Trump'ın seçimleri kazanmasını izliyor.

Tahran Belediyesine bağlı ulaştırma otoritesinin açıklamasına göre tünel, kent merkezindeki metro istasyonunu yine merkezdeki İmam Humeyni hastanesine bağlayacak. Açıklamada "Ülkenin ilk savunma amaçlı tüneli Tahran'da inşa edilecek" denildi.

Geçen ay İsrail, İran'a yönelik füze saldırısı düzenlemiş, Tahran yakınlarında bazı askeri tesisleri hedef almıştı. İran 26 Ekim'deki saldırıda bir sivil ve dört askerin öldüğünü, ayrıca radar sistemlerinin "kısmen" hasar aldığını söylüyor.

Tünel sayesinde muhtemel bir saldırı durumunda sağlık tesislerine yer altından güvenli erişim sağlanabileceği belirtiliyor. Ancak yerel yetkililer yapının neden "savunma tüneli" olarak adlandırıldığına ve hangi teknik özelliklere sahip olacağına dair detay vermedi.

İran halihazırda insansız hava araçları ve füzelerini muhafaza ettiği tünellere sahip.

Reuters,AFP,DW / MUK,TY

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