 Tahran′da on binler Süleymani′nin cenazesi için toplandı | DÜNYA | DW | 06.01.2020

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DÜNYA

Tahran'da on binler Süleymani'nin cenazesi için toplandı

Tahran'da on binler ABD tarafından öldürülen general Süleymani'nin cenaze törenine katıldı. Süleymani'nin kızı ABD'yi tehdit etti.

Iran Trauerzeremonie für getöteten General Soleimani in Teheran (AFP)

ABD güçlerinin Cuma günü Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Tahran'da düzenlenen cenaze törenine on binlerce kişi katıldıdı.

Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani törende yaptığı ve televizyonlardan yayınlanan konuşmasında "Ortadoğu'daki ABD askerlerinin aileleri günlerini çocuklarının ölümünü beklemekle geçirecek" dedi ve devam etti "Deli Trump, sanma ki babamın şehit düşmesiyle herşey sona erdi."

Zeynep Süleymani ABD ve İsrail'i Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle "kara bir gün"ün beklediğini kaydetti.

Iran Trauerzeremonie für getöteten General Soleimani in Teheran

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney cenaze töreninde dua etti ve Süleymani'nin tabutu başında gözyaşı döktü.

Süleymani'nin görevini üstlenecek olan Komutan İsmail Kani "Şehit Süleymani'nin yolunda aynı güçle devam edeceğimize söz veriyoruz. Bizim için tek teselli Amerika'yı bölgeden çıkarmak olacaktır" şeklinde konuştu.

Cenazede toplananlar "Amerika'ya ölüm" ve "intikam" sloganları attılar. Süleymani'nin tabutu omuzlarda taşındı.

Cenazede toplananlar Amerika'ya ölüm ve intikam sloganları attılar

Cenazede toplananlar "Amerika'ya ölüm" ve "intikam" sloganları attılar

İran televizyonu cenazedeki kalabalık için milyonlarca kişi şeklinde bilgi verdi ancak bu rakam teyit edilemedi.

Süleyman'ın naaşı doğduğu Kerman şehrinde Salı günü toprağa verilecek.

DW, Reuters / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe 

 

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