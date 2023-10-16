Tahran: Gazze'de siyasi çözüm için zaman daralıyor

İran, İsrail-Hamas çatışmasına siyasi çözüm bulunması için zamanın giderek daraldığı uyarısında bulundu. Tahran'a göre kara harekatı çatışmayı körükleyecek.

İran'dan yapılan açıklamalarda İsrail ile radikal İslamcı Hamas arasında Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmaya siyasi bir çözüm bulunması için zamanın daraldığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Pazartesi günü Malezya, Pakistan ve Tunuslu mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımda, savaşın "diğer cephelere yayılma olasılığının kaçınılmaz bir aşamaya yaklaştığı" iddiasında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de Rusya lideri Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "savaş ve çatışmanın diğer cephelere yayılma olasılığı" konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

İran resmi haber ajansı Irna'nın haberine göre Reisi, Rus lider ile görüşmesinde, savaşa diğer ülkelerin de dahil olması durumunda "Vaziyeti kontrol etmenin daha da zor olacağını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan (sağda) Hamas'ın siyasi lideri Haniye ile (Arşiv) Fotoğraf: Iranian Foreign Ministry/ZUMA Press Wire/picture alliance

Reisi ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin siyasi yardımcısı Muhammad Cemşidi X'te yaptığı açıklamada, Reisi'nin "Siyonist rejimin suç eylemlerini sürdürmesine karşı uyarıda bulunduğunu" ifade etti.

İran daha önce de, İsrail'in Gazze'ye yönelik muhtemel kara harekatının çatışmayı körükleyeceği ve tepkilere yol açacağı konusunda defalarca uyarıda bulundu.

Tahran, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği kapsamlı saldırıları savunuyor ancak saldırılara doğrudan müdahil olmadığını ileri sürüyor.

İsrail'den yapılan açıklamalara göre Hamas'ın saldırıları sonucunda bin 400'den fazla kişi öldü ve en az 199 kişi Gazze'ye kaçırılarak rehin alındı. Filistin tarafının açıkladığı rakamlara göre ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız bombardımanında şu ana kadar 2 bin 750 kişi hayatını kaybetti.

AFP/TY,HT

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