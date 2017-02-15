Tahliye edilen Afganlar için NATO gücü oluşturuldu

Afganistan’dan tahliye edilen Afgan vatandaşlarının konaklama ve iaşe sorununu çözmek için 300 kişilik bir NATO Mukabele Kuvveti (NRF) görevlendirildi. Alman haber ajansı dpa konuyla ilgili haberini askeri bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdı.

İttifak'tan alınan bilgilere göre NRF'nin misyonu Afganistan'da NATO ile birlikte çalışmış ve ülkeden tahliye edilmiş ancak uzun vadede konaklama sorunu çözülmemiş Afganların bakım ve iaşesi olacak. Aileleriyle birlikte bu insanların sayısı bin 400 olarak ifade ediliyor. Dpa'nın aldığı bilgilere göre soruna çözüm amacıyla Polonya ve Kosova'da geçici konaklama merkezleri oluşturuldu.

NATO Mukabele Kuvveti en son 2005 yılında ABD'de Katrina Kasırgası öncesinde yardımların bölgeye ulaştırılması ve Pakistan'da yaşanan büyük depremde yardım çalışmaları için devreye sokulmuştu. ABD'nin NRF'yi 2009 yılında askeri operasyonlara destek amacıyla kullanma önerisi Almanya ve diğer NATO ülkelerince reddedilmişti.

Kuvvetin toplam büyüklüğü 40 bin olarak ifade ediliyor. NATO ülkelerinden 20'si NRF'nin çalışmalarına katkıda bulunuyor.

Taliban'ın iktidarı almasından sonra geçen ay NATO ile birlikte çalışan ve tahliye edilenlerin sayısı 2 bini buluyor. NATO'dan Pazartesi yapılan açıklamada "Birçoğu müttefik ülkelerde yeniden iskan edilme süreci içinde, ABD de dahil" denilmişti.

ABD'nin yaklaşık 20 yıl sonra Afganistan'ı terk etme kararıyla birlikte ülkede NATO birliği kalmadı.

dpa / EC, SSB

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