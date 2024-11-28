Tahir Elçi Diyarbakır ve İstanbul'da anıldı

Dokuz yıl önce Diyarbakır'ın Sur ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, Diyarbakır ve İstanbul'da siyasiler, meslektaşları ve halk tarafından anıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, kentin sembollerinden Dört Ayaklı Minare önünde, 28 Kasım 2015'te öldürülen Elçi için yapılan anma etkinliğine katılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Tahir Elçi ile ilgili olarak "Burada bir siyasal suikasta kurban gitti. Özel seçilmiş bir hedefti. Kendisi yaşamını temel insan hakları için barış için ve bu coğrafyanın kaderi olmayan faili meçhul cinayetlerin ve zorla kaybedilmelerin aydınlatılması için adamıştı. En önemlisi çatışmaya şiddete ve savaşa karşı bir duruş sergilediği anda öldürüldü" dedi.

Tanrıkulu, Tahir Elçi'nin eşi, CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin de katıldığı anmada konuşmasına şöyle devam etti: "9 yıl geçen süreç içerisinde de yargı pratiği içerisinde de sonuçta yargı, biraz önce de ifade edildiği gibi bu cinayeti aydınlatmak için değil aydınlatmamak için büyük çaba gösterildi, yargılama sırasında büyük saygısızlıklar yapıldı, hukuka aykırılıklar yapıldı ve maalesef hiçbir fail ortaya çıkarılmadan, cinayetin nedeni planlanması ortaya çıkarılmadan dosya kapatıldı ve şüpheliler, sanıklar beraat ettiler. Bizler buradayız."

Arşiv - Sezgin Tanrıkulu Fotoğraf: DW/Aram Ekin Duran

Partisi CHP'nin iktidara gelmesi halinde ilk yapacakları işlerden birinin, Tahir Elçi cinayeti dosyasını yeniden açmak olacağını dile getiren Tanrıkulu, sözlerini "faillerin ortaya çıkarılması için çaba içerisinde olmak ve aydınlatmak ve adaletin gerçekleşmesine hizmet etmek. Onun anısına ancak böyle hizmet edebiliriz. Bunu da mutlaka yapacağız" diyerek tamamladı.

İstanbul'daki anma Bakırköy'de yapıldı

Bakırköy Adliyesi önünde gerçekleştirilen anmada yapılan açıklamada, "Kürt kimliği nedeni ile hedef gösterilen Tahir Elçi"yi, ödün vermeden yürüttüğü insan hakları, adalet ve onurlu avukat mücadelesi ile sevgi ve saygıyla anıyor; kendisinin ve kendisi gibi mücadelede yitirdiğimiz diğer meslektaşlarımızın mücadelelerini sürdürmek konusunda söz veriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Hukukçular adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Eş Başkanı Eda Önal, Elçi'nin son sözlerinin "Çatışma, operasyon istemiyoruz" olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Tahir Elçi'nin katledilmesinin üzerinden geçen dokuz yıl içerisinde meslektaşımızın bugün aramızda olmayışının siyasal sorumluları; savaş politikasında ısrar edip hukuku ve tüm yargı mekanizmalarını tekçi yönetim anlayışının bir enstrümanı olarak dizayn etmiş, avukatlara ve avukatlık mesleğine dönük siyasal ve ekonomik tüm ideolojik saldırılarını hayata geçirmiştir."

"Pek çok arkadaşımız mesleğini icra edemez hale geldi"

Avukatlar olarak haklarında açılan sayısız davalarla, "müdafi kısıtlılığı, gözaltı ve tutuklama politikalarıyla karşı karşıya" kaldıklarını aktaran Önal, "Pek çok arkadaşımız mesleğini icra edemez hale gelirken pek çok arkadaşımız da objektif delillerden yoksun bir şekilde aylarca tutuklu kalmış ve hatta haklarında onlarca yılı bulan hapis cezalarına hükmedilmiştir. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde de onlarca meslektaşımız gözaltına alınmış, bir kısmı bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmiştir" dedi.

ÖHD İstanbul Eş Başkanı Önal, sözlerini "Başta Tahir Elçi olmak üzere katledilen tüm meslektaşlarımızın onurlu yaşamlarını ve mücadelelerini miras olarak kabul etmiş ve bu yolda yürümeye karar vermiş avukatlarız. Kürt kimliği nedeni ile hedef gösterilen Tahir Elçi'yi, ödün vermeden yürüttüğü insan hakları, adalet ve onurlu avukat mücadelesi ile sevgi ve saygıyla anıyor; kendisinin ve kendisi gibi mücadelede yitirdiğimiz diğer meslektaşlarımızın mücadelelerini sürdürmek konusunda söz veriyoruz" diyerek tamamladı.

Tahir Elçi'yi anma etkinliği, bir dakikalık saygı duruşunun ardından sona erdi.

ANKA / ET,JD

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