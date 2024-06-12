Tahir Elçi davasında karar duruşması bugün

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada bugün karar duruşması yapılıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Nisan'da mahkemeye sunulan mütalaada, "Tahir Elçi'nin nereden geldiği belirlenemeyen bir kurşunla hayatını kaybettiği" belirtilmiş, tutuksuz yargılanan sanık üç polisin beraatleri talep edilmişti.

Elçi'nin vurulduğu sırada olay yerinde olan üç polis memuru, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar mahkemenin tavrı ve başsavcılığın sunduğu mütalaa, bir şekilde dava dosyasının cezasızlıkla sonuçlanması konusundaki isteği ve tutumunu bize hissettiriyor" dedi. Eren, davanın henüz mütalaa verilecek aşamada olmadığını düşündüklerini, mahkemenin toplaması ve incelemesi gereken deliller olduğunu söyledi.

Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan silahlı çatışmada başından vurularak ölmüştü. Bölgede görevli polisler ile PKK mensunu iki kişi arasında yaşanan çatışmada ayrıca, polis memurları Ahmet Çiftasan ve Cengiz Erdur hayatlarını kaybetmişti.

Duruşmayı; Türk Barolar Birliği, uluslararası hukuk kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin yanı sıra başta CHP olmak üzere siyasi partiler de yerinde takip ediyor.

Anka / MUK,HT

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