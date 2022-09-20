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Dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ölüm yıldönümünde, öldürüldüğü yere bırakılan karanfiller ve fotoğrafı
Dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te öldürülmüştüFotoğraf: Felat Bozarslan/DW
Hukuk ve AdaletTürkiye

Tahir Elçi davası: Mahkemeden Davutoğlu kararında geri adım

Alican Uludağ
4 saat önce

Tahir Elçi davasında, savcılığın talebi üzerine Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesi kararı iptal edildi. Mahkeme, Ahmet Davutoğlu'nun dinlenmesinin dosyaya "yenilik" katmayacağını öne sürdü.

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Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davada dönemin Başbakanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesi kararından vazgeçti. Mahkeme, 23 Kasım'da yapılacak duruşmayı beklemeden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine bu kararı aldı. Kararın gerekçesinde "Davutoğlu'nun bu aşamada dinlenilmesinin dosyaya bir yenilik katmayacağı" belirtildi.

Dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada başından vurularak hayatını kaybetmişti. Elçi cinayetine ilişkin 3'ü polis 4 kişi hakkında dava açılmıştı.

Davaya bakan Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Haziran'da görülen son duruşmada avukatların talebi üzerine, "Tahir Elçi siyasi bir suikasta kurban gitti" diyen dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesi kararı almıştı. Duruşma bu nedenle 23 Kasım'a ertelenmişti.

Savcı talep etti

Ancak savcı, 19 Eylül tarihinde mahkemeye gönderdiği yazıda, Davutoğlu'nun dinlenmesi kararından vazgeçilmesini istedi. Savcılığın talep yazısında, "Ahmet Davutoğlu'nun yargılamaya konu olay hakkında görgüye dayalı bilgi sahibi olmadığı, bu itibarla tanık olarak dinlenilmesinin dosyaya hukukî anlamda herhangi bir katkısının olmayacağı ve esasa etki etmeyeceği" öne sürüldü. 

Mahkeme 'yenilik katmaz' dedi

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi de oyçokluğuyla talebi kabul ederek, Davutoğlu'nun dinlenmesi kararından vazgeçti. Kararın gerekçesinde, "tanık Ahmet Davutoğlu'nun bu aşamada dinlenilmesinin dosyaya bir yenilik katmayacağı" ifade edildi. Kararda, "dijital inceleme raporunun gelmesinden sonra Davutoğlu'nun dinlenilme hususunun değerlendirilmesinin daha yerinde olacağı" öne sürüldü.

 

Türkei DW Mitarbeiter Alican Uludağ
Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
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